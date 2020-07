Jeep Wrangler Rubicon 392: una hyper-jeep da 450 CV

Jeep Wrangler Rubicon 392 monta un motore V8 392 da 450 CV e trazione 4x4 camminata a un cambio a otto rapporto. Le finiture, come tradizione, sono di altissimi livello

Jeep vuole l’all-in n ella partita che si gioca nel settore delle offroad e per rispondere alla ambizioso della concorrenza lancia la nuova Wrangler disponibile con motorizzazione V8 da 450 CV. Scopriamola nel dettaglio.

Jeep Wrangler Rubicon 392: le caratteristiche

A stretto giro con la presentazione di Jeep Wrangler V6 3.0 EcoDiesel e in risposta alla Ford Bronco, Jeep ha annunciato l’arrivo della la variante della Wrangler con motore V8 392 da 450 CV e trazione 4×4. Per ospitare il suo motore, questa Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept è dotata di supporti motore aggiornati e telaio modificato. Gli aggiornamenti delle sospensioni includono nuovi ammortizzatori Fox in alluminio monotubo per un migliore smorzamento e dissipazione del calore. Uno scarico a due modalità altera il suono della performance con il semplice tocco di un pulsante. Jeep Wrangler Rubicon 392 vanta ancora più capacità grazie agli assali Dana 44 di terza generazione.

Siamo davanti a una vera hyper-jeep con valori che farebbero impallidire anche vetture stradali, come, ad esempio, lo scatto da 0 a 100 km/h che avviene in appena cinque secondi, ma non scordiamoci che questa è una vettura che dà il meglio di sé in fuoristrada. Le finiture, come tradizione, sono di altissimi livello, come ad esempio i sedili rinforzati in pelle color roccia rossa con cuciture dorate o il volante di impostazione sportiva. “Gli appassionati di Jeep Wrangler ci hanno chiesto una versione V8 e il nostro nuovo Wrangler Rubicon 392 Concept dimostra che abbiamo la capacità di farlo“, ha detto Jim Morrison, head of Jeep brand FCA North America.