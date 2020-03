Jeremy Clarckson: “io sono senza porno, ma vi dico state a casa!”

L'appello di Jeremy Clarckson è, al solito, ironico e tagliente: "state a casa, salvate i vecchi come James May. Io qui non ho né internet né tantomeno porno, eppure..."

Jeremy Clarckson non poteva certo esimersi dal dire la sua sul Coronavirus. Dopo il discorso di Boris Johnson alla nazione, in cui il Primo Ministro Britannico esortava gli inglesi a rimanere nelle proprie case, in Inghilterra si è visto lo stesso confuso movimento a cui abbiamo assistito nel nostro paese solo un paio di settimane fa: c’è chi pensa sia solo un’influenza, chi ha assaltato i supermercati e chi cerca di mandare un messaggio.

Jeremy Clarckson, da parte sua, ha giocato come di consueto da vero fuoriclasse. Tra i discorsi da Mic Drop che abbiamo raccolto nel corso degli anni c’è sicuramente una sfuriata contro Greta Thunberg in cui Clarckson esortava caldamente l’attivista a tornare a scuola, o la lista delle 10 peggiori auto di sempre. Questa volta però, l’ex Top Gear ha voluto schierarsi con le istituzioni:

“Normalmente, quando mi viene detto di fare qualcosa, reagisco esattamente al contrario di come mi è stato chiesto. – Esordisce Clarckson – L’ho fatto per tutta la mia vita, ma questa volta… no. Mi è stato chiesto di rimanere a casa anche se questa è la mia casa. Ed è piena di buchi, la notte fa piuttosto freddo e ho una sedia sola. – scherza Clarckson in quello che sembra essere un ampliamento di un piano per una bella villa di campagna, poi prosegue – Ho scelto di fare quello che Mr. Johnson ci ha chiesto di fare. Perché se usciamo c’è una possibilità, una buona possibilità, che possiamo infettare qualcuno, qualcuno di anziano o debole. Qualcuno come…James May! e voi vorreste avere la morte di James May sulla coscienza? No, infatti. Quindi dobbiamo semplicemente mettercela via e stare a casa, potrebbe andare peggio. Potreste avere una casa come la mia. Io non ho nemmeno internet, sono senza porno.”

Il video di Jeremy Clarckson sul Coronavirus

Il video è stato caricato sulla pagina Instagram del conduttore, che a modo suo è riuscito a dire ciò che è giusto in maniera brillante anche in questo caso, quando l’opinione è tutt’altro che popolare per molte persone.