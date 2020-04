Kia: +20,8% di vendite di modelli elettrici e ibridi nel primo trimestre 2020

Nonostante il calo delle immatricolazioni Europee, nei primi tre mesi del 2020 Kia Motors è riuscita ad incrementare la propria quota di mercato, spingendo su veicoli elettrici e ibridi

A causa dell’emergenza Coronavirus il mercato dell’auto nei primi tre mesi del 2020 ha dovuto incassare un grande colpo allo stomaco: le vendite totali di auto nuove in Europa hanno registrato una flessione del 26,3%, rispetto alla quale Kia Motors è riuscita a “limitare i danni” con un calo contenuto al 14,5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Complessivamente, quindi, il marchio coreano è riuscito ad incrementare la propria quota di mercato del 3,2%, spingendo in particolar modo sul mondo delle vetture elettriche e ibride.

Le vendite di questi modelli, per l’appunto, sono cresciute del 20,8%, raggiungendo le 21.340 unità e rappresentando, in totale, quasi un quinto di tutte le Kia vendute in Europa. Scendendo nei dettagli, il primo trimestre del 2020 ha visto le nuove “full electric” e-Niro ed e-Soul (quest’ultima vincitrice del premio “World Urban Car” 2020) praticamente davanti a tutti, con un 32% di vendite portate a casa esclusivamente da questi due modelli. Al loro fianco si sono schierati gli ibridi plug-in, tra i quali le nuove varianti della XCeed e della Ceed Sportwagon che sono cresciute di popolarità e ora rappresentano il 30% della gamma elettrificata Kia.

La stessa famiglia Ceed, che comprende la Ceed, la Ceed Sportwagon, la ProCeed e la XCeed, ora può contare un aumento delle vendite del 18%, con 29.664 unità raggiunte nei primi tre mesi di quest’anno. Un risultato molto importante, come sottolineato da Emilio Herrera, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe: “I primi tre mesi del 2020 sono stati una sfida per l’intero settore a causa delle misure di distanziamento sociale ma anche di blocco adottate in molti mercati europei. Tuttavia, abbiamo visto aumentare le vendite delle Kia ibride ed elettriche: ogni gamma di modelli elettrificati che vendiamo in Europa è cresciuta in questo trimestre. Il debutto di nuovi modelli ibridi plug-in, una maggiore disponibilità di veicoli elettrici e la famiglia di modelli Ceed appena ampliata hanno aumentato le nostre vendite e quote di mercato in questo trimestre“.