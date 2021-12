Kia Carens 2022: da monovolume a SUV, i primi bozzetti

Uno dei modelli più longevi del marchio Kia è pronto a cambiare completamente faccia: la Carens 2022 sarà subito disponibile in India, solo successivamente in Europa

Sono passati ormai più di tre anni dall’ultima apparizione sul mercato della Kia Carens: dopo quattro generazioni, la monovolume sudcoreana sembrava ormai aver terminato definitivamente la sua carriera… e invece presto tornerà sotto i riflettori, come annunciato dalla Casa di Seoul attraverso un video teaser e alcuni bozzetti che potete osservare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery.

Ci vedete qualcosa di diverso, vero? Avete indovinato: la nuova Kia Carens 2022 sarà aggiornata profondamente e abbandonerà le sue forme da multispazio per abbracciare quelle da SUV, imperniate sulle più recenti tendenze stilistiche “Opposites United” già ben apprezzate su altri modelli del marchio. All’anteriore, per esempio, spiccano dei nuovi gruppi ottici Full LED molto sottili e dallo stile aggressivo, abbinati a un parafango scolpito e muscoloso proprio come le nervature e le minigonne presenti sulle fiancate, che donano all’intera vettura un aspetto decisamente imponente.

Anche le dimensioni dei passaruota (con relativa protezione in plastica) sono importanti, mentre al posteriore trovano posto una firma luminosa continua che include i fari (sempre a LED), un piccolo spoilerino nella parte superiore del lunotto e un generoso diffusore, ovviamente equipaggiato con una protezione specifica cromata come vuole la “moda” dei SUV moderni.

Passando nell’abitacolo, il render pubblicato da Kia nasconde in parte la reale conformazione della plancia, la quale dovrebbe essere composta da un doppio schermo touchscreen per il virtual cockpit e per l’infotainment (con diagonale di almeno 10,25”) che, insieme, limitano la presenza di tanti fisici per un’esperienza di guida il più possibile digitale, tecnologica e interconnessa con i dispositivi elettronici che si usano quotidianamente.

La nuova Kia Carens, in ogni caso, dovrebbe offrire anche tanto spazio a bordo per i suoi occupanti, vista la posizione molto elevata del tettuccio rispetto al pianale e il generoso passo vettura che, a conti fatti, ospiterà molto probabilmente anche una terza fila di sedili. Per tutte le conferme non ci resta che attendere il prossimo 16 dicembre, quando sarà presentata ufficialmente dalla Casa di Seoul. Un appunto: questo nuovo SUV sarà subito disponibile sul mercato indiano, mentre in Europa arriverà in un secondo momento…