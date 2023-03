Kia EV6 LEGO in scala reale: a Milano è “Brick to the Future”

Si chiama Kia Brick to the Future ed è stata presentata a Milano: è un'auto elettrica vera e propria composta da 350.000 mattoncini Lego

La Bugatti Chiron non è più la sola ad essere una vera e propria auto elettrica funzionante costruita interamente in mattoncini LEGO: negli scorsi giorni, infatti, il marchio Kia ha deciso di presentare a Milano, precisamente al Babila Building Space, la sua personale interpretazione di veicolo a batterie costruito interamente di mattoncini. Si chiama Kia “Brick to the Future” ed è una EV6 che riprende in tutto e per tutto le dimensioni reali dell’auto disponibile presso i concessionari, costruita in collaborazione con Riccardo Zangelmi (unico Lego Certified Professional qua in Italia) nell’arco di 4 mesi di duro lavoro.

Qualche curiosità su questa sensazionale opera d’arte? La Kia EV6 in questione è stata costruita con un totale di 350.000 mattoncini LEGO e ha un telaio (sostenuto da un’apposita struttura portante in ferro) che prevede anche i Dublo, i mattoni rossi che rappresentano l’alternativa per far giocare anche i bambini più piccoli. Se volete dare un’occhiata a come è stato possibile realizzarla, ecco qua sotto un breve video di presentazione: buona visione!