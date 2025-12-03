Kia Stonic 2026 prova su strada, motori e prezzi

E’ lei la protagonista del black friday novembrino 2025: la nuova Kia Stonic. Da B-Suv nelle due precedenti edizioni è ora rinata Crossover, per andare incontro alle moderne aspettative degli automobilisti italiani, che a ridosso delle festività natalizie ottengono in dono un eccezionale risparmio di lancio. E’ infatti in vigore fino alla notte di San Silvestro un’eccezionale promozione che abbatte il prezzo base di alcune migliaia di euro, grazie anche al finanziamento Kia. Ma di questo ne parleremo in calce.

Dopo la prima generazione durata dal 2017 al 2021 – della quale sono state acquistate oltre 27 mila unità – e la seconda dal 2021 ai giorni nostri (oltre 35.000 esemplari comprati) è stata lanciata nella presentazione nazionale di Origgio (VA) una futuristica Stonic, completamente rinnovata in ogni settore.

Con la Nuova Stonic la Kia ha voluto incontrare le aspettative degli automobilisti europei con una serie di innovazioni che hanno determinato aggiornamenti di design assolutamente distintivi, interni di livello superiore, caratteristiche di connettività potenziata e una gamma di motorizzazioni molto versatile, al punto da porre questa terza generazione ai vertici della categoria.

Il tutto determinato dalla filosofia di design “Opposites United” di Kia che ha trasformato la Nuova Stonic in un crossover più audace ed espressivo, con un aspetto più sicuro unito a un carattere dinamico. Rispetto alla generazione precedente, il modello mantiene sostanzialmente le sue dimensioni compatte, con l’unica eccezione della lunghezza, aumentata di 25 mm grazie ai paraurti anteriori e posteriori ridisegnati.

Diverse le modifiche del frontale tra cui l’illuminazione Star Map Signature di Kia, griglie anteriori e inferiori più prominenti e strutturate, e un parafango anteriore aggiornato. Il restyling anche nella parte posteriore, con un nuovo layout del portellone, luci con design distintivo, un diffusore aggiornato e un paraurti dalla forma più pulita.

Nuovi pure i disegni dei cerchi in lega, da 16 e 17”. La palette di tinte carrozzeria è stata arricchita con due nuovi colori vivaci, Adventurous Green e Yacht Blue, che si aggiungono ai 6 classici più un perlato bianco.

Riconoscendo il diverso ritmo di elettrificazione in Europa, Kia ha risposto con una strategia sulle motorizzazioni adattata alle diverse esigenze di mobilità del continente. Con la Nuova Stonic abbiamo così a disposizione un powertrain diversificato, a partire da un motore a benzina 1.0 T-GDI atto a soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei clienti: da una potenza di 100 CV a una versione mild-hybrid (MHEV) da 115 CV.

Entrambi i propulsori sono disponibili con cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione con 7 rapporti. E, se uno ha pazienza, tra non molto sarà in arrivo la versione tri-fuel.

Con la Nuova Stonic quindi l’automobilista smart si trova a disposizione un pacchetto accessibile e ambizioso comprendente tecnologia avanzata, design audace e mobilità intelligente. Negli interni abbiamo trovato finiture bicolor con materiali di pregio, solitamente prerogativa dei veicoli di segmento superiore e un nuovo layout con doppio display panoramico che combina due schermi connessi da 12,3”, per una strumentazione completamente digitale e un sistema di infoteinment all’avanguardia. Il display touch multimodale ha sostituito i tradizionali comandi HVAC con un’interfaccia elegante, che consente al conducente di passare con facilità dalle impostazioni climatiche ai menu di infoteinment.

L’abitacolo, che ora mette a disposizione un’esperienza di guida più raffinata, presenta un design aggiornato del cruscotto, nuovi design del volante a due e tre razze, come pure un pomello del cambio e una console centrale ridisegnati.

Ottima la connettività per la Digital Generation con servizi basati su cloud e diagnostica del veicolo in tempo reale, la possibilità di monitorare, controllare e interagire con il proprio veicolo da remoto tramite l’app Kia. C’è pure la chiave digitale – una delle funzionalità più avanzate del segmento – che consente di sbloccare e avviare il veicolo utilizzando uno smartphone o uno smartwatch compatibile.

La Nuova Stonic ha pure alzato il livello di sicurezza nel segmento B con una suite ampliata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tutte funzionalità, spesso riservate ai veicoli più grandi e di segmento superiore, che contribuiscono a posizionare il modello come leader di classe in termini di sicurezza.

Utilizzando sensori radar nel paraurti posteriore, il sistema Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) monitora gli angoli ciechi per aiutare a prevenire le collisioni durante i cambi di corsia. Il sistema Safe Exit Warning (SEW) avvisa gli occupanti della presenza di utenti della strada che si avvicinano da dietro prima dell’apertura delle portiere.

Con l’aiuto di una telecamera frontale e di sensori radar, il sistema Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5) contribuisce a mitigare o prevenire le collisioni rilevando potenziali pericoli sulla strada davanti al veicolo. Inoltre, il sistema di controllo della velocità di crociera intelligente basato sulla navigazione si avvale dei dati GPS per regolare automaticamente la velocità prima di entrare in una curva. Infine, il sistema di assistenza alla guida in autostrada (HDA) aiuta il conducente a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede e a regolare la posizione laterale, mentre il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LFA) aiuta il conducente a rimanere al centro della corsia di marcia. Tre le versioni: Urban, Style e GT Line.

Alla première nazionale in Lombardia INFOMOTORI ha testato la Stonic maggiormente dotata di cavalleria, la versione da 115 Cv ibrida, che ha trovato piacevolmente sprintosa e dai consumi davvero contenuti. In un’ora complessiva abbiamo percorso una sessantina di km attraverso città, periferia, autostrada e leggere salite per raggiungere il castello di Crenna in quel di Gallarate. Un tragitto che ha permesso alla nuova Stonic di mettersi in luce per la dinamicità di guida, le performance del suo propulsore, con un significativo upgrade di potenza in modalità Sport. Decisamente buona pure la dinamica di guida con uno sterzo preciso e un handling inaspettato.

Appropriati il cambio manuale e i freni. In autostrada si viaggia alla grande grazie al cruise control intelligente, che ti permette di viaggiare in completa sicurezza. Insomma un’auto piacevolissima e da consigliare certamente, anche grazie ai 7 anni di garanzia, che testimoniano quanto di buono ha costruito ancora una volta la Casa coreana, sempre più orientata ai fabbisogni degli automobilisti europei. Vita dura quindi per i competitor italiani ed asiatici del segmento.

In conclusione passiamo alla cassa: per acquistare la nuova Kia Stonic fino al 31 dicembre – grazie all’offerta black friday – si spende soltanto 17.950 euro, con un extra sconto di 500 euro per i già proprietari di un’auto Kia.