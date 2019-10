Kia: il nuovo Sportage 2020 disponibile anche in versione GPL

Kia Sportage ECO-GPL è equipaggiata con un impianto a doppia alimentazione sul pluricollaudato motore 1.6 GDi Euro6d-Temp EVAP che nella variante bi-fuel eroga 127 CV e garantisce un’autonomia di circa 1200 chilometri. Il prezzo sarà di soli 2.000 euro in più della versione tradizionale

Con l’arrivo della versione a GPL Kia Sportage arricchisce ulteriormente la gamma di motorizzazioni per soddisfare le esigenze di una fascia sempre più allargata di consumatori. Affiancando le già note unità propulsive eco friendly diesel 1.6 e 2.0 CRDi mild hybrid, nuovo Kia Sportage propone un’innovativa soluzione di alimentazione bi-fuel.

Kia Sportage: sì alla versione a GPL

Frutto della collaborazione con BRC-MTM e la società olandese PRINS AutoGasSystem, la nuova Kia Sportage ECO-GPL è equipaggiata con un impianto a doppia alimentazione sul pluricollaudato motore 1.6 GDi Euro6d-Temp EVAP che nella variante bi-fuel eroga 127 CV e garantisce un’autonomia di circa 1200 chilometri (sommando la capacità di entrambi i serbatoi) con emissioni di 151 g/Km di CO2 nel ciclo combinato NEDC. Ma non è tutto: nell’ottica di mantenere la proverbiale affidabilità Kia testimoniata da i 7 anni di garanzia, Sportage ECO-GPL è dotata di tecnologia “Valve Care” che, grazie all’immissione di uno speciale additivo stivato in un apposito serbatoio, protegge le valovle dall’usura nel corso del tempo.”

Questa grande novità nella gamma Sportage rappresenterà un indubbio vantaggio competitivo sia per l’ancora forte domanda delle motorizzazioni GPL, specialmente tra i clienti privati, che rappresenta più del 7% del mercato, che per l’assenza di veri concorrenti di Sportage con alimentazione bi fuel Sportage ECO GPL entrerà appieno nella strategia di Kia, dove uno dei principali asset è anche quella di essere presenti con una gamma ECO-GPL completa, rispondendo alla crescente necessità di alimentazioni alternative derivanti dalle sempre più stringenti restrizioni al traffico, in particolare nelle grandi città”, ha detto l’amministratore delegato di Kia Motors Company Italy, Giuseppe Bitti.

Kia Sportage: gamma e prezzi

Per mantenere un alto livello di competitività il differenziale di prezzo delle versioni ECO-GPL sarà di 2.000 euro rispetto alle corrispettive versioni benzina 2WD. Nuovo Kia Sportage ECO_GPL sarà quindi proposto al mercato a partire dal mese di Ottobre nelle due versioni Business Class ed Energy con le medesime possibilità di personalizzazione già presenti nella gamma 1.6 GDi.