Kia Niro 2019: ecco la versione ibrida ed ibrida Plug-In

Kia Eco-Weeks è l’evento nato per celebrare gamma Kia “eco friendly”. A indossare i panni del capitano è la nuova Kia Niro, la crossover coreana ora disponibile nelle in versione ibrida ed ibrida Plug-In, con linee riviste e un pacchetto tecnologico di tutto rispetto.

Kia Niro ibrida ed ibrida Plug-In: le caratteristiche

La Kia Niro ha subito un importante restyling nel design degli interno degli esterni, sono stati migliorati i sistemi di connettività e di sicurezza. Le nuove linee, però, non hanno stravolto le caratteristiche dell’auto, ma le hanno piuttosto migliorate, dandole un’impronta ancora più dinamica e in linea con le ultime vetture firmate Kia. Lo spirito da crossover è sottolineato dalla fascia di protezione inferiore connessa al paraurti. La griglia ha dimensioni più importanti con trama diamantata, ben inserita coi fari inferiori a LED con disegno a doppia freccia. I cerchi sono in lega con diametro da 16” o 18” con colorazione bitonale che garantisce un bel senso di tridimensionalità. Il paraurti posteriore più dinamico e lo skitplate più rilevante. Salendo a bordo spicca la plancia ridisegnata per alloggiare schermo da 10,25” in grado di essere “diviso” in tre parti separate. Il display è digitale da 7” con altre due sezioni che lo completano. Al volante sono stati introdotti i paddle che in modalità eco permettono di scegliere tra tre frenate rigenerative e in modalità sport consentono il cambio di marcia per un’esperienza di guida ancora più emozionante. La nuova Kia Niro presenta il freno di stazionamento elettronico al posto di quello a pedale.

Kia Niro ibrida ed ibrida Plug-In: motorizzazioni per tutti i gusti

Kia Niro è equipaggiato con un motore GDi da 1,6 litri benzina a iniezione diretta, abbinato a un pacco batterie agli ioni di litio da 1.56 kWh (Niro Hybrid) o da 8.9 kWh (Plug-in Hybrid). Le emissioni di CO2 per Niro Hybrid sono pari a 99,8 g/km (ciclo combinato WLTP); il dato scende a 31,3 g/km (ciclo combinato WLTP) nel caso di Niro Plug-in Hybrid, che dispone di un’autonomia di guida in città in solo elettrico fino a 65 chilometri, o di 49 chilometri nel ciclo combinato WLTP. La vettura è dotata di una trasmissione a doppia frizione a 6 marce che consente di ottenere una risposta più diretta e immediata del cambio e una guida più divertente rispetto ai sistemi a variazione continua disponibili su altri modelli ibridi. Il pacchetto UVO Connect (gratuito per sette anni e utilizzabile tramite app sullo smatphone) permette alla vettura di essere connessa alla rete e permette di accedere a una serie di servizi come la segnalazione di autovelox, punti di interesse, parcheggi e traffico in tempo reale. C’è anche un’app per telefono. Tecnologia è anche sicurezza che sulle nuove Niro si traducono nell’introduzione di una serie di nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e alla guida assistita, come lo Smart Cruise Control, il Lane Following Assist, il Forward Collision-Avoidance Assist, l’High Beam Assist, il Lane Keeping Assist, il Driver Attention Warning, Blind-spot Collision Warning, il Rear Cross-traffic Collision Warning e l’Intelligent Speed Limit Warning.

Kia Niro ibrida ed ibrida Plug-In: allestimenti e prezzi

Sono tre gli allestimenti a disposizione: Urban, Style ed Evolution con prezzi rispettivamente da 26.250, 28.250 e 31.500 euro che possono scendere notevolmente con gli incentivi regionali, statali e le offerte commerciali della casa.