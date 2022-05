Kia Niro 2022: il listino prezzi per l’Italia parte da 30.500 Euro

La gamma italiana della Kia Niro sarà composta dall'alternativa Full Hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrica: saranno disponibili dal mese di giugno

Svelata alla fine dello scorso anno, la Nuova Kia Niro di seconda generazione è ora pronta a debuttare nel nostro Paese: con un’estetica più moderna e aggressiva, sarà proposta in tre tipologie di alimentazione che spaziano da quella Full Hybrid fino alla plug-in hybrid “alla spina”… senza dimenticare la 100% elettrica (denominata e-Niro) che potrà disporre di una powertrain da 150 kW con pacco batterie da 64,8 kWh per 463 km di autonomia massima (ciclo WLTP).

Allo stesso modo sono di nuovo tre gli allestimenti complessivi su cui si articolerà l’offerta commerciale in Italia, distinta tuttavia a seconda della motorizzazione: la Full Hybrid, per esempio, potrà contare sulle dotazioni Business, Style ed Evolution, mentre la plug-in si potrà scegliere nei soli Style ed Evolution. Quella di base, in ogni caso, è la Business (da 30.500 Euro) ed è contraddistinta dai cerchi in lega diamantati da 16”, dai gruppi ottici a LED, dal Digital Cockpit da 4,2” con infotainment da 10,25”, dal climatizzatore automatico e dalla suite ADAS con Emergency Braking, mantenimento della corsia, Lane Keeping e Lane Following Assist.

Il gradino successivo, invece, si chiama Style (da 32.500 Euro) ed aggiunge i vetri posteriori privacy, i cerchi da 18” con finiture in nero lucido, i rivestimenti in misto pelle/tessuto per i sedili, il selettore del cambio Shift by Wire e, tra gli ADAS, lo Smart Cruise Control, la funzionalità di svolta per la frenata automatica di emergenza e l’Highway Drive Assist.

Per quanto riguarda la Kia e-Niro 100% elettrica, invece, gli allestimenti previsti sono il Business e l’Evolution: il primo eredita la dotazione dell’omonima versione prevista per i modelli ibridi e ha un prezzo in partenza da 42.700 Euro, mentre il secondo aggiunge il sedile del guidatore regolabile elettricamente con supporto lombare, il portellone posteriore elettrico e, tra gli aiuti elettronici alla guida, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, quello anti-collisione posteriore e quello di assistenza dall’uscita dai parcheggi. Il prezzo? Da 47.500 Euro, con consegne previste a partire dal mese di giugno.