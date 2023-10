Kia porta in Europa la tecnologia Plug&Charge

Il lancio della tecnologia Plug&Charge è parte degli sforzi continuativi di Kia per anticipare le esigenze dei clienti e migliorare l'accessibilità alla ricarica per i veicoli elettrici

Kia sta compiendo passi significativi per agevolare l’esperienza degli utenti di veicoli elettrici in Europa. Con il lancio del suo nuovo SUV elettrico, l’EV9, l’azienda introdurrà sul mercato europeo la tecnologia Plug&Charge, rendendo la ricarica dei veicoli elettrici più semplice ed efficiente che mai.

Ecco cos’è la tecnologia Plug&Charge di Kia

La tecnologia Plug&Charge permette ai clienti Kia di collegare il loro veicolo elettrico a qualsiasi stazione di ricarica pubblica compatibile e avviare immediatamente la ricarica, senza dover effettuare ulteriori procedure di identificazione tramite app o tessere. Questo innovativo metodo di identificazione è completamente integrato nel veicolo, consentendo alla vettura di comunicare direttamente con le stazioni di ricarica abilitate in modo automatico.

Il risultato è un notevole risparmio di tempo sia all’arrivo alla stazione di ricarica che durante la disconnessione. La tecnologia Plug&Charge è estremamente pratica e riduce al minimo la necessità di intervento manuale durante la fase di ricarica, come ha sottolineato Sjoerd Knipping, vice president of marketing and product di Kia Europe. Questa innovazione mira a semplificare il passaggio verso la mobilità elettrica, offrendo un’esperienza più fluida e user-friendly ai proprietari di veicoli elettrici Kia in Europa.

Il lancio della tecnologia Plug&Charge è parte degli sforzi continuativi di Kia per anticipare le esigenze dei clienti e migliorare l’accessibilità alla ricarica per i veicoli elettrici. Con questa innovazione, Kia offre ai suoi clienti un modo più comodo e senza intoppi per alimentare i loro veicoli elettrici, contribuendo così a promuovere una mobilità sostenibile e senza problemi. L’arrivo dell’EV9 e della tecnologia Plug&Charge è un passo importante verso un futuro più verde e con una maggiore adozione dei veicoli elettrici in Europa. Kia dimostra il suo impegno nel rendere la guida elettrica una scelta sempre più conveniente e appetibile per i consumatori europei.