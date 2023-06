Kia EV9: un nuovo SUV elettrico a sette posti sta per arrivare in Europa

La nuova Kia EV9, un SUV completamente elettrico a sette posti, arriverà presto anche in Europa. La casa automobilistiche sudcoreana ha annunciato tutte le caratteristiche della versione europea.

Kia ha svelato tutti i dettagli sulla versione europea del suo ultimo modello 100% elettrico: la Kia EV9. Ideato per rispondere con efficienza e stile alle esigenze dell’era della mobilità elettrica, il SUV elettrico si pone come un nuovo punto di riferimento nel settore.

La EV9 si distingue per la sua ampia capacità, con sei o sette posti a sedere disposti su tre file. All’interno, l’ambiente ricorda quello di un confortevole salotto, con spazi generosi, un design premium, una versatilità di alto livello e una connettività di ultima generazione.

Vanta la ricarica bidirezionale

L’architettura completamente piatta e il passo lungo, dovuti alla piattaforma E-GMP su cui è basata, consentono di massimizzare lo spazio a disposizione degli occupanti. Ogni viaggio diventerà un momento di puro relax e intrattenimento grazie alla speciale configurazione relax che assicura un comfort senza precedenti.

L’EV promette prestazioni sorprendenti con una singola ricarica: fino a 541 km di autonomia. E con soli 15 minuti di ricarica, è possibile recuperare ben 239 km. A tutto ciò si aggiunge la praticità del sistema di ricarica bidirezionale che, oltre a ricaricare il veicolo, permette di utilizzare l’energia per alimentare apparecchi elettronici di qualunque tipo.

Non solo, la nuova EV9 è il primo modello Kia che può essere aggiornato attraverso il Kia Connect store. Questo significa che gli utenti potranno scaricare l’ultima versione dei servizi e delle funzioni installate, personalizzando il veicolo con nuove funzionalità. E per i fan della guida autonoma, la EV9 in Europa sarà uno dei primi veicoli dotati della guida autonoma di Livello 3.

Il design segue la filosofia Opposites United

Esteticamente, la nuova Kia EV9 sfoggia la filosofia di design Opposites United, con l’ultimo Digital Tiger Face sul frontale e distintivi fari a LED. Sul retro, invece, spiccano esclusivi fanali a LED con disegno star map. Il design elegante e moderno è accentuato dalle maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e dalle prese d’aria attive che migliorano l’efficienza aerodinamica.

Gli interni del SUV a zero emissioni sono altrettanto interessanti, con una console centrale che offre un pad di ricarica wireless rapido per smartphone e porte USB disponibili per tutti i passeggeri. Il sistema di climatizzazione di ultima generazione contribuisce a creare un’atmosfera ancora più confortevole, semplificando la visualizzazione e il controllo di tutte le impostazioni.

Il veicolo elettrico non offre solo tanto spazio per i passeggeri, ma dispone anche di un ampio spazio per i bagagli. Il bagagliaio anteriore ha una capacità di 90 litri nella versione a trazione posteriore e di 52 litri in quella a trazione integrale. Quello posteriore, invece, offre una capacità di 828 litri con quattro o cinque sedili in posizione verticale e di 333 litri in configurazione sei o sette posti.

All’interno spicca il Panorama-Display

Entrando nell’abitacolo della Kia EV9, ci si ritrova di fronte a un concentrato di innovazione e design. Al centro della scena, troneggia il Panorama-Display. Questo sistema è composto da un grande cluster da 12.3 pollici posizionato davanti al conducente, affiancato da un secondo schermo AVNT dello stesso formato. Tutto è integrato armonicamente con un sistema di climatizzazione che dispone di un display dedicato da 5.3 pollici.

La guida è ulteriormente migliorata grazie al display head-up, una tecnologia che proietta le informazioni di viaggio direttamente sul parabrezza di fronte al conducente, riducendo la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada e aumentando, di conseguenza, la sicurezza di guida.

Per gli amanti della musica, la EV9 non potrebbe offrire di meglio. L’impianto audio Meridian di alta qualità arricchisce l’esperienza di viaggio con 14 altoparlanti e un amplificatore esterno, per godere delle proprie playlist preferite con una purezza di suono senza eguali.

Tutte le versioni avranno una nuova batteria da 99,8 kWh

Sotto il cofano, le prestazioni non deludono. Entrambe le varianti del SUV elettrico sono dotate di una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh. La versione a trazione posteriore è equipaggiata con un motore che eroga 204 CV (150 kW) di potenza e 350 Nm di coppia massima. Le cifre parlano chiaro: uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 9,4 secondi e una velocità massima di 185 km/h.

Ma ciò che rende questo EV davvero speciale è la sua ottima autonomia. Con una carica completa, il SUV elettrico può percorrere fino a 541 km secondo il ciclo WLTP.

La Kia EV9 non delude in termini di sicurezza, offrendo una serie di ADAS per una pratica e sicura esperienza di guida. Infine, oltre alla Smart Key, gli utenti possono utilizzare lo smartphone per una serie di funzioni, tra cui bloccare/sbloccare le portiere, avviare/spegnere l’auto, controllare l’allarme e aprire/chiudere il bagagliaio.

In sintesi, la nuova Kia EV9 combina design elegante, innovazione tecnologica, efficienza energetica e comodità senza precedenti. Il nuovo SUV elettrico a tre file del brand coreano rappresenta un passo avanti significativo per lui e per il settore automobilistico in generale, portando la mobilità elettrica a un nuovo livello di eleganza, prestazioni e comfort.