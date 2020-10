Kia Rio 2021: look moderno e tanta tecnologia, anche mild-hybrid

La compatta del segmento B della Casa coreana si aggiorna per una quarta generazione tecnologicamente di categoria superiore. Il prezzo? L'entry-level parte da 15.950 Euro, mentre la versione MHEV da 18.000 Euro

Dopo la XCeed, ora anche la Rio: Kia sta progressivamente estendendo l’elettrificazione della sua gamma auto, che ora andrà ad arricchire l’offerta della sua berlina compatta del segmento B. La Kia Rio 2021, giunta alla quarta generazione, non solo introduce diversi aggiornamenti a livello estetico e tecnologico, ma anche due varianti mild-hybrid a 48 Volt con potenza da 100 e 120 cavalli e cambio manuale intelligente iMT a sei rapporti. Volete saperne di più? Continuate a leggere!

KIA RIO 2021: IL RISPARMIO AVVIENE “VELEGGIANDO”

La nuova Kia Rio 2021 in versione mild-hybrid sarà equipaggiata con il benzina 1.0 T-GDi Smartstream abbinato alla tecnologia ibrida con tensione a 48 Volt e alla speciale trasmissione intelligente iMT, che in un certo senso replica il comportamento di quelle a cambio automatico. In che modo? Attraverso la tecnica del “coasting”, che fa procedere la vettura a motore spento con la spinta dell’inerzia quando si solleva il piede dall’acceleratore: in questo caso la Rio disinnesta la frizione e spegne automaticamente il motore, permettendo di “veleggiare” e di abbattere completamente il consumo di carburante.

Questo motore prende il posto del precedente 1.2 MPi, che rimarrà a listino (con opportune modifiche) solamente nella variante a GPL in arrivo sul mercato nei primi mesi del 2021. Tornando all’1.0 T-GDi, questo verrà offerto in due varianti di potenza: nella configurazione da 100 cavalli, con cambio manuale iMT a sei rapporti, e in quella da 120 cavalli, abbinata al cambio a doppia frizione DCT a sette rapporti.

KIA RIO 2021: TECNOLOGICAMENTE AVANZATA

Oltre a ciò, la nuova Kia Rio 2021 si distinguerà dalla concorrenza per un livello di tecnologia a bordo che richiama sicuramente vetture più costose e raffinate. Per quanto riguarda l’infotainment troverà posto un sistema di navigazione con schermo touchscreen da 8 pollici provvisto di UVO Connect Phase II, tecnologia firmata Kia Motors basata sul Bluetooth che permette la suddivisione dello schermo principale sulla plancia per controllare contemporaneamente più funzioni vitali della vettura.

Sarà possibile avere accesso a diversi servizi molto interessanti, come le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni del meteo e il prezzo dei carburanti nelle vicinanze della propria posizione, senza dimenticare il riconoscimento dei comandi vocali impartiti dall’utente e la compatibilità con i sistemi Android Auto e Apple CarPlay. Non mancano, ovviamente, tutti i più importanti aiuti alla guida ADAS di livello 2, come il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con riconoscimento di pedoni, veicoli e ciclisti, il Lane Keeping Assist (LKA), il Driver Attention Warning (DAW) e il Blind Spot Detection.

Di serie saranno presenti il Kia Vehicle Stability Management (VSM), l’Electronic Stability Control (ESC), il Cornering Brake Control (CBC) e lo Straight-line Stability (SLS), mentre a seconda dell’allestimento si potranno aggiungere l’assistente al monitoraggio dei punti ciechi (BCA), l’Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), lo Smart Cruise Control (SCC) e il Lane Follow Assist (LFA).

KIA RIO 2021: PREZZI E ALLESTIMENTI

Gli allestimenti della Kia Rio 2021 in versione mild-hybrid sono essenzialmente due: lo Style e il GT Line. Il primo prevede di serie il climatizzatore manuale, le luci diurne a LED, il volante e il pomello del cambio in pelle, i cerchi in lega da 15” e l’infotainment con UVO Connect Phase II. Il secondo, invece, è il più raffinato e aggiunge il climatizzatore automatico, i sensori di prossimità all’anteriore e al posteriore, i fendinebbia a LED, i cerchi (sempre in lega) da 17”, il pulsante che avvia il motore, la pedaliera in alluminio e la selleria dell’abitacolo in pelle e tessuto.

Due, invece, i pacchetti opzionali da scegliere a parte: quello Comfort (+ 650 Euro) è disponibile per l’allestimento Style e aggiunge il clima automatico, i sensori di distanza e la telecamera posteriore, mentre quello Premium (+ 1.250 Euro) è riservato alla sola GT Line e introduce il sistema multimediale con servizi online e navigatore satellitare, i gruppi ottici con tecnologia LED e due ADAS, vale a dire il monitoraggio degli angoli ciechi e quello che avvisa di un possibile pericolo durante le manovre di retromarcia.

Passiamo al listino: la nuova Kia Rio 2021 esordisce sul mercato con un prezzo di attacco di 18.000 Euro per la versione mild-hybrid a 100 cavalli nell’allestimento Style, che diventano 20.000 Euro per il GT Line. La variante a 120 cavalli, invece, sarà proposta rispettivamente a 19.750 Euro e 21.750 Euro. A queste condizioni, inoltre, è possibile optare per il programma Scelta Kia, con il quale si acquisterà la Rio 2021 con rate da 149 Euro al mese (TAEG 4,02%) in cui saranno inclusi 3 anni di assicurazione Credit Life, 2 anni di assicurazione Furto e Incendio e altri 2 anni di assicurazione Stop&Go (con servizio di auto sostitutiva, recupero del veicolo dopo furto o rapina e marchiatura dei cristalli). Dal 2021, invece, la nuova Kia Rio arriverà anche nella versione 1.2 MPi a GPL in allestimento Urban, con prezzo a partire da 15.950 Euro comprensivo di climatizzatore manuale, cerchi in acciaio da 15” e alzavetro anteriori, e in allestimento Style con prezzo a partire da 18.000 Euro.