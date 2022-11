Kia Sorento: tutte le novità del Model Year 2023

Le novità introdotte dal MY 2023 per la Kia Sorento riguardano una dotazione di serie più completa, che include nel prezzo base diversi optional prima a pagamento

Il nuovo anno si avvicina e il marchio Kia ha già preparato il pacchetto di novità che definirà il MY2023 della Sorento, SUV coreano che è pronto a ricevere una dotazione ancora più completa per tutte le versioni disponibili a listino. Già a partire dall’allestimento di base LX, infatti, sarà presente una suite di ADAS più efficiente grazie all’inclusione del monitoraggio degli angoli ciechi, del Rear Cross Traffic Collision Avoidance e dell’assistenza all’uscita da parcheggi e strade secondarie in tutta sicurezza attraverso le telecamere esterne.

Con l’allestimento EX, invece, i clienti potranno apprezzare la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone e i sedili anteriori a regolazione elettrica, mentre prendendo come riferimento la versione SX la dotazione ora propone il Digital Cockpit da 12,3”, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e i tergicristalli con sensore pioggia. Passando ai modelli top di gamma, infine, la Kia Sorento MY2023 si distinguerà per dettagli di carrozzeria in nero lucido, cerchi in lega da 20” e trazione integrale di serie in abbinamento alla confermata gamma motori, che prevede powertrain Full Hybrid e plug-in hybrid. I prezzi? Da circa 30.300 Euro con consegne dai primi mesi del 2023.