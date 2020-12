Kia Sportage: la versione speciale Black Edition parte da 32.250 Euro

In occasione del Black Friday ma in promozione fino a fine novembre, Kia propone la Sportage in versione a tiratura limitata Black Edition, caratterizzata dalla carrozzeria “Deluxe White”

Anche se il Black Friday, di fatto, è già terminato, le promozioni in casa Kia continuano fino alla fine di novembre: è il caso della nuova Sportage Black Edition, versione speciale a tiratura limitata del SUV coreano già nei concessionari dallo scorso 20 novembre. Un’edizione esclusiva, che arriverà sul mercato italiano in soli 150 esemplari e con un prezzo a listino da 32.250 Euro finanziabile completamente con la formula a tasso zero, con cui si otterrà una vettura ancora più elegante nei dettagli e ancora più tecnologica per quanto riguarda la dotazione presente nell’abitacolo.

Le principali novità della Kia Sportage Black Edition, infatti, si possono notare innanzitutto a livello della carrozzeria, tinta nell’esclusiva colorazione bianca “Deluxe White” a cui si associano dettagli in nero lucido volti ad enfatizzare l’indole sportiva di questo SUV. Griglia anteriore, cornici dei fari fendinebbia, listelli sotto-porta, mancorrenti sul tetto, modanature dei paraurti e “skid plate” sia all’anteriore che al posteriore: questi i particolari che sono stati curati dai tecnici Kia, a cui vanno aggiunti il logo Kia e la scritta Sportage presente sul portellone posteriore.

Per quanto riguarda gli interni, invece, la nuova Kia Sportage Black Edition alza ancora di più l’asticella rispetto all’allestimento Business Class da cui deriva, introducendo maniglie in cromo satinato e tessuto dei sedili con una trama inedita. A livello tecnologico, il SUV coreano sarà allestito con il sistema infotainment UVO Connect con navigatore su schermo touchscreen da 8’’, il quale includerà il Bluetooth a comando vocale, la retrocamera con linee guida dinamiche, il climatizzatore automatico bi-zona, sensori pioggia e quelli di parcheggio sia all’avantreno che al retrotreno.

Completano l’offerta Kia un pacchetto davvero completo di aiuti elettronici alla guida ADAS di Livello 2, comprensivo di frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e vetture, sistema di avviso e superamento della corsia, sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore e regolazione automatica degli abbaglianti. Fino alle fine di novembre la Sportage Black Edition potrà essere acquistata con un anticipo di 7.250 Euro, 35 rate mensili da 238,76 Euro e una maxi rata finale di 15.048 Euro, parte del finanziamento Scelta Kia a tasso zero proposto dal brand coreano.