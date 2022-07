Kia XCeed: il restyling 2023 è più sportivo e tecnologico

Il SUV Coupé del marchio coreano si rinnova con un leggero ritocco alla veste estetica e con una dotazione di bordo più avveniristica: ecco tutti i dettagli del MY2023

Tempo di aggiornamenti in casa Kia: negli scorsi giorni il marchio coreano ha presentato il restyling di “metà carriera” della XCeed, crossover che per il 2023 riceve un tocco più sportivo alle sue linee estetiche e un incremento di tecnologia per quanto riguarda la dotazione presente nell’abitacolo. Ciò che cambia dalla precedente generazione è subito percepibile a un primo sguardo: l’anteriore è ora più affilato grazie alla presenza di una mascherina rivista con elementi neri e grigi nelle vicinanze delle prese d’aria assieme ai nuovi gruppi ottici Full LED, che poi sono replicati anche al posteriore dove trova pure posto un nuovo diffusore.

Si parte dalla misura di 16 pollici per i cerchi fino a quella di 18” nel caso in cui si scelga la specifica versione GT-Line, introdotta in gamma per distinguersi dalle altre grazie a numerosi dettagli specifici che le donano un ulteriore tocco di sportività rispetto all’allestimento di base. Entrando nell’abitacolo, le differenze si notano dalla presenza del nuovo Digital Cockpit Supervision da 12,3” in abbinamento allo schermo dell’infotainment marchiato Kia, che a seconda della versione può essere da 8″ oppure da 10,25”.

Se confrontata con la precedente generazione, la nuova Kia XCeed 2023 ha una marcia in più in fatto di connettività perchè ora sono disponibili le ultime funzionalità della suite di servizi Kia Connect che comprende i calendari Apple e Google, la pianificazione dei viaggi, il Bluetooth, la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e molte altre. Lato ADAS, il marchio coreano ha predisposto il funzionamento dello smart cruise control, del driver attention warning, del rear-cross traffic avoidance assist e del blind-spot collision avoidance assist.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al lancio previsto per settembre la nuova Kia XCeed 2023 sarà disponibile con l’1.0 T-GDi benzina o GPL da 120 cavalli, con l’1.5 T-GDi benzina e mild-hybrid da 160 cavalli, con l’1.6 CRDi diesel e mild-hybrid da 136 cavalli e con l’esclusiva powertrain ibrida plug-in (PHEV) da 141 CV, abbinata a un pacco batterie da 8,9 kWh capace di assicurare fino a 60 km di percorrenza qualora si utilizza la modalità 100% elettrica.