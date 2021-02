Kia XCeed MY2021: a tutto ibrido, mild-hybrid da 27.300 Euro

Per il 2021 la Kia XCeed propone una gamma contraddistinta da motorizzazioni mild-hybrid e plug-in hybrid, a cui si associano i benzina anche con alimentazione a GPL

Aria di novità anche in casa Kia con l’inizio del 2021, che in gamma ripropone la sua XCeed esteticamente e tecnologicamente identica al precedente Model Year… ma sostanzialmente differente per la presenza di motorizzazioni rinnovate a tecnologia ibrida. Al fianco del già presente benzina plug-in hybrid, infatti, arrivano due alternative con l’ibridazione più “soft”, su motore a gasolio 1.6 CRDi e trasmissione manuale oppure automatica DCT di tipo “Clutch-by-wire”.

Questo propulsore sviluppa una potenza di 136 cavalli ed è associato a un’unità elettrica MHSG da 48V che alza leggermente l’asticella di altri 14 CV e che aiuta la spinta della vettura sia nelle fasi di accelerazione che in quelle di decelerazione, dove va a recuperare energia per ricaricare il pacco batterie. Leggermente diverso l’allestimento della variante “alla spina”, che sfrutta l’equipaggiamento già visto sulla Kia Niro e contraddistinto da un 1.6 benzina GDi con motore elettrico da 60 CV, che spinge l’output prestazionale complessivo fino a quota 141 cavalli e 265 Nm di coppia.

Mentre la versione mild-hybrid, tuttavia, non è in grado di funzionare in modalità completamente elettrica, quella plug-in riesce a garantire una percorrenza massima di 54 km, dove i consumi rimangono contenuti grazie alla presenza del cambio automatico a doppia frizione 6DCT. Entrambe, in ogni caso, possono essere acquistate con lo speciale allestimento High Tech, che propone di serie il digital cockpit Supervision Cluster da 12,3”, il sistema infotainment Kia UVO Connect con navigatore Kia Navigation System da 10,25” e i sensori di parcheggio anteriori.

In gamma, ovviamente, troveranno spazio anche le varianti a benzina ma, soprattutto, quella ad alimentazione mista con il GPL: in questo caso parliamo di una motorizzazione 1.0 T-GDi ECO da 120 cavalli con una tecnologia molto simile a quella impiegata sulla Sportage e quindi equipaggiata con valvole più resistenti all’usura durante gli anni. I prezzi? Qua sotto trovate il listino aggiornato, che nel caso delle varianti mild-hybrid parte da 27.300 Euro con i benzina già presenti dal Model Year dell’anno scorso, mentre con la plug-in hybrid da 37.750 Euro.

KIA XCEED MY2021

1.0 Benzina T-GDi 120 CV

Urban – 23.300 Euro

Style – 24.800 Euro

1.5 MHEV T-GDi 160 CV

Style iMT – 27.300 Euro

Style DCT – 29.050 Euro

High Tech iMT – 29.050 Euro

High Tech DCT- 30.800 Euro

Evolution iMT – 32.800 Euro

Evolution DCT – 34.550 Euro

1.6 MHEV CRDi 136 CV