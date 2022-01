Kimera EVO37: è l’apripista del Rally di Montecarlo!

Il restomod della mitica Lancia 037 è stato scelto per rappresentare la tappa inaugurale del Mondiale WRC 2022, dove ha sfoggiato una speciale livrea della Pirelli

La Lancia 037 è acclamata da tutti gli appassionati di rally come l’ultima vettura vincente a trazione posteriore, che ha portato sul tetto del mondo la marca torinese nel Campionato del Mondo 1983 con Walter Roehrl e il finlandese Hannu Mikkola. Un’auto entrata nella storia del motorsport e che l’anno scorso è stata riportata in vita sotto forma di “restomod” dalla Kimera Automobili: a quarant’anni di distanza dalle competizioni, oggi la EVO37 è stata chiamata a raccogliere la pesante eredità del modello originale presentandosi come auto apripista nel Rally di Montecarlo, in programma questo fine settimana come tappa inaugurale del Mondiale WRC 2022.

Con una bellissima livrea che testimonia i 150 anni di attività della Pirelli, la Kimera EVO37 è stata la protagonista dello shakedown e del giro d’apertura in quel di Monaco, nel quale si sono esibiti Mario Isola (Head of Motorsport di Pirelli) e Petter Solberg, Campione del Mondo di Rally nella stagione 2003. Ora, invece, è attualmente esposta nella piazza del Casinò di Montecarlo, dove vi rimarrà fino alla giornata di domenica.

“Sono veramente orgoglioso di aver portato al Rally di Monte-Carlo la EVO37 di Kimera Automobili, 40 anni dopo la nascita della 037, sulle strade in cui sono state scritte le più belle pagine del Motorsport e che hanno ispirato tutto il nostro lavoro – ha commentato Luca Betti, fondatore della Kimera Motorsport – Farlo insieme a Pirelli e celebrare così i 150 anni dell’attività di questo eccezionale brand italiano è qualcosa che mi rende estremamente onorato e riconoscente a chi rende questa azienda una delle eccellenze italiane nel mondo”.