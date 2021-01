Kitt, la Supercar della serie tv americana è in vendita!

La mitica Pontiac Trans Am modificata per il telefilm degli anni ‘80 con protagonista David Hasselhoff è disponibile all’asta di Live Auctioneers

Se il furgone dell’A-Team non è abbastanza esclusivo per voi, allora date un’occhiata a cosa ha messo in vendita il sito d’aste Live Auctioneers! Seguendo questo indirizzo, infatti, capirete che la mitica Kitt, la vettura sportiva della serie tv Supercar degli anni ‘80, è disponibile all’acquisto ed è stata resa disponibile nientemeno che… dal protagonista di questo telefilm, David Hasselhoff!

Avete capito bene, non si tratta di una replica, ma della Pontiac Trans Am originale che fu modificata appositamente per girare le scene della serie televisiva a stelle e strisce, alla quale l’attore americano ha aggiunto tutti i costumi di scena oltre a quelli dell’altra pellicola a puntate in cui è diventato famoso, Baywatch.

Tornando a Kitt, si tratta senz’altro di un oggetto davvero prezioso per tutti coloro che hanno seguito con passione le avventure di Michael Knight, che all’inizio dell’asta è stato stimato per un valore racchiuso tra i 175 e i 300mila dollari. Le numerose offerte giunte in questi giorni, tuttavia, hanno fatto alzare il prezzo fino a 450mila dollari: chi la volesse far entrare nel proprio garage, quindi, deve affrettarsi, perché l’annuncio scadrà il prossimo 23 gennaio.

In ogni caso il fortunato acquirente che dovesse aggiudicarsela per un costo finale superiore al 25% della riserva se la vedrà recapitare a casa direttamente dal mitico Hasselhoff, con il quale si potrà anche uscire a cena con un surplus pari a poco più di 10mila dollari. Che ne dite, vale la pena fare questo sacrificio per incontrare il mitico Michael Knight al volante della super-tecnologica Kitt?