KTM 890 Adventure: strada e sterrato non fa più differenza

KTM 890 Adventure monta il nuovo motore LC8c da 889 cm3, omologato Euro 5, capace di erogare una potenza di 105 CV. Ricca la distrazione tecnologica di serie che permette di affrontare anche sentieri off-road in tutta sicurezza. La moto sarà nella rete dei concessionari a partire da dicembre

KTM ha presentato la nuova 890 Adventure, evoluzione della 790 Adventure e soluzione ideale per coloro che, dopo averla sfruttata su strada, decidono di abbandonare l’asfalto per dedicarsi ai sentieri battuti consapevoli di avere tra le mani una moto con un propulsore grintoso ma allo stesso maneggevole e con un pacchetto tecnologico molto evoluto.

KTM 890 Adventure: le caratteristiche

La nuova KTM 890 Adventure è equipaggiata col nuovo motore LC8c da 889 cm3 (che rispetta la normativa Euro 5) capace di erogare una potenza di 105 CV e una coppia massima di 100 Nm, disponibili giù ai bassi regimi grazie all’albero motore con il 20% in più di masse rotanti che regala sensazioni di guida migliorare e tanta trazione in curva. Le sospensioni WP APEX offrono un’escursione di 200 mm e garantiscono una risposta adeguata. Al posteriore troviamo un monoammortizzatore dotato di un nuovo registro dello smorzamento in estensione e di un pomello per regolare il precarico della molla per adattare la moto a ogni terreno. Il serbatoio da 20 litri è stretto e si sviluppa verso il basso rendendo la 890 (il cui design si ispira alle moto che corrono i rally) snella e maneggevole. Il nuovo telaietto posteriore è più leggero e robusto, per sostenere il passeggero e il bagaglio. Il display TFT interagisce con gli smartphone in commercio e permette di gestire musica e chiamate. Grazie all’app KTM My Ride è possibile disegnare il proprio itinerario punto per punto. Il pacchetto elettronico è composto da cornering ABS sensibile all’angolo di piega, tre mappe per regolare il Cornering Traction Control (come optional è disponibile la modalità Rally) e regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (anche questo opzionale).

“Con lo sviluppo della nuova KTM 890 Adventure abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi offrendo una moto di livello superiore per la guida su strada e in fuoristrada. Abbiamo lavorato tantissimo sul nuovo motore per ottimizzare le prestazioni assolute e le sensazioni che si provano a bordo – ha detto Joachim Sauer, Product Manager Travel di KTM -. Come risultato abbiamo ottenuto un grande miglioramento nella guidabilità della moto, una migliore stabilità, meno cambi marcia e un maggior comfort per lunghe giornate in sella“. La KTM 890 Adventure arriverà bei concessionari della casa austriaca a partire da dicembre 2020.