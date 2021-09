La Apple Car come l’iPhone: pensata a Cupertino, ma costruita da esterni

Secondo le ultime indiscrezioni la futura iCar dovrebbe essere ingegnerizzata direttamente da Apple senza alcun supporto da altre aziende (tranne per le linee di produzione)

Com’era il detto? “Chi fa da sè, fa per tre…”: niente di più vero se si pensa a un colosso mondiale come Apple, che nel corso degli anni ha costruito un impero tecnologico fondato su dispositivi mobili come il celebre iPhone e i suoi derivati. Dagli smartphone e i tablet alle automobili, negli ultimi tempi, il passo è veramente breve… e infatti da sei anni a questa parte il progetto di una iCar (o Apple Car) sta tenendo in suspense più di un addetto ai lavori.

Nel 2014, infatti, cominciarono a circolare le voci sul cosiddetto Project Titan, tramite il quale sarebbe stata creata una vettura elettrica a guida autonoma rivoluzionaria per il settore delle quattro ruote. Non avendo troppa esperienza in questo ambito, l’azienda di Cupertino aveva ben pensato di affidare parte del progetto ad aziende esterne, tra le quali Hyundai, Magna, Toyota e BMW.

A quanto pare, però, il forfait di un aiuto consistente in tempi recenti da parte di queste realtà ha convinto Apple a procedere da sola, con un proprio reparto interno di Ricerca & Sviluppo attraverso il quale definire tutti i dettagli e le funzionalità della iCar. Una sfida sicuramente molto più difficile, ma che permetterà alla factory di Steve Jobs di avere il controllo completo su un prodotto che si preannuncia, una volta di più, davvero sensazionale.

L’unico neo, in questo caso, sarà rappresentato dalla produzione in serie: l’iPhone, in tal senso, insegna e traccia la strada da seguire, dal momento che i “melafonini” più famosi al mondo sono sì pensati a Cupertino… ma costruiti con pezzi provenienti da vari fornitori in aziende esterne, tra cui la taiwanese Foxconn. Lo stesso, quindi, accadrà anche per la Apple Car, il cui lancio dovrebbe avvenire entro il 2025: lo si diceva anche sei anni fa a dire il vero…