La Cina è vicina e avanti nelle vetture elettriche

La Cina non solo è più' vicina ma nelle auto elettriche ha superato l'Europa e sfida ormai alla pari gli stessi Stati Uniti d'America grazie al controllo delle materie prime necessarie per costruire le batterie e alla stessa avanguardia tecnologia nel software senza parlare dei processi produttivi che hanno spinto le stesse case tedesche a farsi fare da loro le loro versioni elettriche a partire da BMW iX3, Mercedes EQA, Smart e Mini giusto per fare qualche nome!

La battaglia per la conquista del mercato delle auto elettriche ha come vincitore una sorprendente Cina che dal realizzare modelli economici e poco accattivanti sul versante del design è passata a dettare legge su tutti i fronti grazie ad investimenti importanti ed un Governo lungimirante, efficiente e visionario comprendendo ben prima dell’Europa il ruolo strategico della mobilità elettrica.

La Cina vince non solo per la sua capacità ed efficienza produttiva in grado di offrire la migliore tecnologia a conferma di cui basta pensare che Apple disegna i suoi prodotti in California ma li produce nella Repubblica Popolare Cinese. La stessa Tesla di Elon Musk (l’uomo più ricco del mondo) produce i suoi veicoli negli USA ma anche in Cina e presto in Germania a conferma che il Celeste Impero ha davvero fatto passi da gigante, facendo tremare il resto della stessa Asia con Giappone e Corea del Sud basiti di fronte allo sviluppo e superiorità tecnologica che parte da lontano e che avuto come pilastro la formazione con un sistema scolastico posto al centro di tutto con poli universitari che ormai attraggono pure gli studenti statunitensi!

L’Europa sembra relegata ad un ruolo da comprimaria non avendo sviluppato una Silicon Valley come negli USA nè proposto una politica estera ed industriale unitaria preferendo andare all’estero in ordine sparso cercando di essere più furbi degli altri, specie puntando a divenire singolarmente i referenti privilegiati della Cina che grazie ad una classe dirigente evidentemente più coesa e formata di quelle occidentali ha abilmente accolto tutti i Paesi, fatto accordi con tutti tenendo sempre il controllo della situazione ed apprendendo rapidamente tutte le conoscenze secolari dell’Europa e degli stessi USA, anche se con più fatica.

Risultato finale attuale è che in Cina ci sono decine di joint venture tra imprese cinesi e costruttori occidentali ma oggi quasi tutte le Case europee hanno come loro soci di riferimento imprese cinese a partire dalla Geely Auto che pochi automobilisti europei conoscono e sanno che controllano la Volvo e la sorella elettrica Polestar, ma anche marchi storici come Lotus oltre ad aver siglato stringenti accordi con Daimler (Mercedes-Benz e Smart) di cui sono pure il primo azionista visto che Li Shufu, brillante proprietario del Gruppo Geely ha acquistato per 7,3 miliardi di euro il 9,69% dell’azionariato della società tedesca! La tedesca Daimler quindi in pochi anni è riuscita da un lato a cedere il suo 10% delle azioni Tesla (che se fossero ancora loro capitalizzerebbero circa il valore in borsa del 100% della attuale Daimler) privandosi di tutto il know how della Tesla per accogliere in casa gli abili ed intelligenti cinesi.

Sapete quali sono le sei case automobilistiche cinesi più importanti?