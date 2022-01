La drag race di Top Gear: chi vince tra una F1, una Formula E e una WRC?

Il video a tema motorsport più seguito delle feste propone una gara di accelerazione tra la Mercedes di Hamilton, la Formula E 2021 e una Fiesta WRC

Il 2021 è ormai alle nostre spalle: è stato un anno molto particolare che ha riservato diverse sorprese nel mondo del motorsport, tra cui la vittoria all’ultimo giro di Max Verstappen su Lewis Hamilton ad Abu Dhabi. Nel Mondiale Piloti la Mercedes, per una volta tanto, ha perso… ma da buon top team della serie iridata ha voluto mostrare al mondo di che pasta è fatto chiamando in causa i produttori di Top Gear, uno dei programmi televisivi a tema auto più famosi al mondo.

Lo scopo? Un’ultima drag race a tema “natalizio” su asfalto bagnato nella quale mettere in luce le potenzialità delle proprie vetture, nello specifico la W10 EQ Power+ del 2010 ridipinta con livrea nera. Le sfidanti, in questo caso, sono state la monoposto di Formula E del team DS Techeetah e una Ford Fiesta WRC, che in un primo momento sembrava avere la meglio grazie alla presenza della trazione integrale sulle quattro ruote. Il risultato finale, tuttavia, è stato molto diverso. Volete scoprire com’è andata? Allora gustatevi il video qua sotto: ne vedrete delle belle!