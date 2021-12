Storia di un Campione: Max Verstappen è il nuovo re della Formula 1!

Con una manovra al limite nell'ultimo giro del GP di Abu Dhabi, Verstappen ha battuto Lewis Hamilton ed è diventato Campione del Mondo di F1 2021

Domenica scorsa il mondo della Formula 1 ha incoronato il suo nuovo Campione: con un Gran Premio di Abu Dhabi deciso all’ultimo giro, Max Verstappen è riuscito a beffare Lewis Hamilton con una staccata da manuale, resa possibile da un treno nuovissimo di gomme morbide che ha garantito un’aderenza infinitamente maggiore rispetto a quella delle dure (ormai alla frutta) sulla Mercedes #44.

Il britannico non ha potuto praticamente difendersi, se non appoggiato dalla sua squadra con due reclami portati all’attenzione della FIA a riguardo di altrettante norme regolamentari, a detta del reparto corse di Brackley, infrante. Nulla da fare, alla fine il risultato è stato confermato: Verstappen ha vinto il suo primo Titolo Mondiale nella massima categoria dell’automobilismo, un riconoscimento costruito con talento, dedizione e sacrificio che parte, ovviamente, da lontano.

L’inizio di carriera di Max Verstappen è segnato dalle competizioni in ambito karting, dove già dal 2010 si impone sia nelle classi monomarcia (KF3 e KF2) che in quelle con il cambio, primeggiando durante la stagione 2013 nell’Euro Series KZ1, nella Master Series KZ2 e nel Campionato del Mondo KZ. Questi risultati gli aprono la strada (molto precocemente) al mondo delle monoposto, dove già nel 2014 prende parte al Campionato Europeo di Formula 3 con il team Van Amersfoort Racing concludendo la sua impresa al terzo posto.

Nel 2014, poi, arriva finalmente la Formula 1: prima come membro del Red Bull Junior Team e test driver della Toro Rosso, la stagione successiva come titolare al fianco di Carlos Sainz. E’ con la promozione nella squadra principale, la Red Bull, al posto di Daniil Kvyat, però, che arriva la svolta: all’esordio nel GP di Spagna del 2016 è subito vittoria, seguita da altri cinque piazzamenti a podio.

Da questo punto in poi la sua è una cavalcata verso il continuo miglioramento del pacchetto a sua disposizione: sia come pilota, molto aggressivo ma oggi anche rivolto alla strategia di gara, che a livello di monoposto. Quest’anno la sua RB16B si è dimostrata all’altezza se non superiore alla Mercedes di Hamilton e questo gli ha permesso di raggiungere il tetto del mondo della Formula 1 con dieci vittorie, otto secondi posti, una gara incolore (in Azerbaijan) e due ritiri, causati da altrettanti contatti con il suo rivale britannico.

Ad alcuni può non piacere per il suo comportamento (alle volte) troppo arrogante e sfacciato e per uno stile di guida esageratamente al limite, ma sta il fatto che Max Verstappen è riuscito là dove aveva fatto breccia solamente Nico Rosberg, battendo sul filo di lana un Hamilton che, nelle ultime stagioni, sembrava invincibile. Oltre ai complimenti, il nostro augurio è quello di continuare a farci divertire in pista: bravo Max!