La Fiat Panda Trussardi debutta nel video di Ava Max

Un video della cantante Ava Max anticipa l'uscita della Fiat Panda Trussardi, basata sulla Panda Cross e con tanti dettagli che rimandano alla casa di moda italiana

È un debutto in gran de stile quello della nuova Fiat Panda Trussardi: una delle utilitarie più amate dagli taluni, infatti, è protagonista di un video teaser postato su Facebook dalla pagina ufficiale della cantante statunitense Ava Max.

La Fiat Panda Trussardi è già una star

Per il momento non sono disponibili immagini ufficiali, ma quello che siede nel video di Ava Max ha già scatenato la curiosità dei più. Nel teaser, anche se della durata di pochi secondi, fa bella mostra di sé la nuova Fiat Panda Trussardi. I pochi frammenti permettono un’analisi parziale della vettura che all’interno avrà – ovviamente – diversi richiami alla famosa casa di moda. Da quello tesi può capire, l’auto si basa sulla Panda Cross 4×4 che nel nostro paese viene proposta col motore Twin Air 0.9 in grado di erogare una potenza di 85 CV e una coppa massima di 145 Nm che le permettono di raggiungere una velocità massima di 164 km/h.

La vettura, proposta al prezzo base di 19.000 euro, è dotata di sistema Stop & Start, trazione integrale con ELD 4×4, Drive Mode Selector, assetto rialzato, paraurti anteriore e posteriore con skid plate silver e cerchi bruniti da 15″. Per ora non possiamo sbilanciarci ulteriormente, ma il claim che accompagnerà la campagna pubblicitaria “Partire con stile”, lascia intendere che ci saranno molti altri dettagli di gusto, all’insegna del Made in Italy.