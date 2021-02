La Guardia di Finanza si elettrifica con la Peugeot e-208

La Casa del Leone ha consegnato al Comando delle Fiamme Gialle di Roma la prima (di 30) Peugeot e-208 alimentata da una batteria da 50 kWh e 340 km di autonomia

Il marchio Peugeot entra a far parte delle Forze Armate: in questi giorni, infatti, il Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma ha ricevuto la prima e-208 “full electric” che comporrà una flotta di 30 veicoli destinata ai tradizionali compiti di controllo del territorio dei finanzieri. Consegnata con formula di noleggio a lungo termine, questa vettura rappresenta la scelta perfetta per adempiere i doveri istituzionali delle Fiamme Gialle, nel pieno rispetto dei concetti di sostenibilità ambientale che oggi sono tanto importanti nel settore dell’automotive.

La nuova Peugeot e-208 della Guardia di Finanza condividerà essenzialmente la stessa componentistica meccanica del modello “consumer” e quindi sarà equipaggiata con una powertrain da 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima e con una batteria dalla capacità di 50 kWh, capace di assicurare un’autonomia in “full electric” di ben 340 km calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP.

Le vere differenze, invece, si notano soprattutto sul fronte estetico, sia per quanto riguarda la livrea della carrozzeria – ovviamente richiamanti i colori delle Fiamme Gialle con tanto di luci lampeggianti e LED – che per la dotazione presente nell’abitacolo. Qui i finanzieri potranno utilizzare uno speciale scrittoio in plastica ricavato nella cappelliera posteriore con luce notturna per facilitare la scrittura in condizioni di scarsa illuminazione, uno slot per gestire il tablet con il quale comunicare con la sala operativa e una pulsantiera per la gestione dei sistemi acustici e luminosi della vettura.

Come accaduto per la precedente Peugeot 3008 GT del 2019, anche la nuova e-208 è stata curata personalmente da Focaccia Group, partner con ben 60 anni di esperienza in questo settore.