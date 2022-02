La Hyundai Tucson debutta nel film di Uncharted… in versione “Beast”!

Nella pellicola tratta dal videogame per PlayStation il marchio Hyundai sarà rappresentato da una speciale versione "Beast" della Tucson

Dopo il debutto della Ioniq 5 nell’ultimo film di Spider-Man, la collaborazione tra il marchio Hyundai e Sony Pictures prosegue con un’altra “prima assoluta” che arriverà nei cinema il prossimo 17 febbraio. In quella data gli appassionati potranno gustare la rappresentazione cinematografica della serie videoludica di Uncharted, nella quale una delle protagoniste avrà quattro ruote e risponderà alle forme di uno dei veicoli più apprezzati della Casa sud-coreana – la Hyundai Tucson.

Il crossover oggi disponibile anche nella motorizzazione ibrida plug-in farà capolino in due versioni distinte: quella con carrozzeria “normale” e quella denominata “Beast“, caratterizzata da un’imponente protezione anteriore da off-road, da protezioni tubolari sotto-porta e a livello dei passaruota, da enormi filtri dell’aria per l’utilizzo in fuoristrada e da un gigantesco portapacchi sul tettuccio, dove riporre tutti gli strumenti utili alla missione dei protagonisti – interpretati da Tom Holland e Mark Wahlberg. Insomma, una vera “bestia” con la quale partire senza incertezze all’avventura!