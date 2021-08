La Lamborghini dei sogni è all’asta: ecco una Diablo SV rossa del 1998!

Questa speciale Lamborghini vintage con alettone posteriore è ancora in vendita presso la casa d'aste Bring a Trailer per 221.000 dollari

Alcune supercar rimangono nel cuore, non c’è niente da fare: la McLaren F1 per esempio… ma anche la Lamborghini Diablo, che con i suoi trent’anni sulle spalle è ancora capace di incantare intere generazioni di automobilisti. Una vettura che prese il testimone lasciato dalla Countach nel 1990 e che è stata prodotta in diverse versioni, tra cui la SV del 1998 che vi proponiamo oggi con questo articolo.

Presso la casa d’aste Bring a Trailer, infatti, è ancora attivo l’annuncio di questa bellissima “Lambo” d’epoca, immatricolata per la prima volta in Texas per poi essere trasferita in California nel 1999. Le sue particolarità? Innanzitutto è la versione Super Veloce, l’ultima con i gruppi ottici anteriori a scomparsa con grafica dedicata nera sulle fiancate e alettone posteriore: la sua carrozzeria è nella tonalità Rosso Luc. Dir (PPG 41075) ed è abbinata a cerchi OZ da 18 pollici, gomme Pirelli P Zero Rosso e impianto frenante maggiorato della Brembo.

L’abitacolo, invece, è adornato da una selleria in pelle marrone chiaro presente su sedili, plancia e pannelli interni delle portiere, mentre il motore è il classicissimo V12 aspirato da 5.7 Litri capace di erogare la bellezza di 520 cavalli e 580 Nm di coppia massima sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a cinque rapporti con differenziale a slittamento limitato. Secondo quanto riportato dall’annuncio, il propulsore è stato sottoposto a revisione nel 2020 ed è andato incontro alla regolazione delle valvole, alla sostituzione delle candele e all’installazione di una specifica frizione in Kevlar.

Veniamo al dunque: quanto costa questa bellezza? Il prezzo fissato è di 221.000 dollari per una supercar che ha percorso solamente 35.000 km. Sicuramente non nuova di zecca, ma perfettamente conservata e curata nei minimi dettagli. Se volete distinguervi dai “soliti” proprietari di Huracan e Aventador, questa è la vostra occasione!