La Lamborghini Huracan EVO diventa un puzzle 3D della Ravensburger

Lamborghini, in collaborazione con Ravensburger, ha presentato una nuova "versione" della Huracan EVO: si tratta di un puzzle 3D composto da 108 pezzi che riproduce la supercar bolognese in scala 1:18

La bellissima Lamborghini Huracan EVO è il vostro sogno proibito ma al momento non potete permettervelo? Le soluzioni sono due: continuare a mettere da parte i vostri risparmi nel salvadanaio… oppure optare per il puzzle 3D creato dalla Ravensburger, famosa azienda di giocattoli che ha collaborato recentemente con la factory di Sant’Agata Bolognese. Il modello in questione riproduce fin nei minimi dettagli la supercar con motore V10 in scala 1:18, senza tralasciare praticamente nulla: è presente il paraurti anteriore con lo stile a Y, i fari taglienti e il colore della carrozzeria, ispirato all’originale “Arancio Xanto”.

Lunga 26 cm ed equipaggiata con 32 accessori di estrema qualità, la Huracan EVO firmata Ravensburger presenta le stesse linee esagonali sul profilo laterale della vettura in scala reale, allo stesso modo del posteriore, che presenta sulla coda il caratteristico spoiler della supersportiva bolognese. Non mancano il telaio e il paraurti realizzati in materiali pregiati, così come le quattro ruote girevoli basate sui famosi cerchi “Aesir”.

Il puzzle 3D della Lamborghini Huracan EVO è composto precisamente da 108 pezzi ed è indicato sia per gli adulti che per i bambini (dagli otto anni in su). La sua disponibilità? Nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di 34,99 Euro o direttamente su Amazon al prezzo di 29,48€. Siete pronti a costruirla e metterla in salotto? È davvero molto bella e a quel prezzo crediamo ne valga decisamente la pena!