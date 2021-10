La Mille Miglia 2022 accenderà i motori dal 15 al 18 giugno

La 40esima edizione di questa gara d'epoca includerà anche altre competizioni: la 1000 Miglia Green, la Coppa delle Alpi, la 1000 Miglia Experience UAE e la Sorrento Roads

La prossima edizione 2022 della Mille Miglia sarà la più ricca di sempre: gli organizzatori hanno ufficializzato le date per il prossimo anno con partenza e arrivo a Brescia nella settimana del 15-18 giugno, aprendo le iscrizioni a partire dal prossimo 4 novembre. Il calendario completo della “Freccia Rossa” sarà snocciolato nel padiglione 15 della Fiera auto e moto d’epoca di Padova (21-24 ottobre) e conterrà diverse novità di notevole interesse per tutti gli appassionati.

A contorno della gara principale, infatti, prenderanno vita altre quattro competizioni: la prima è la 1000 Miglia Green, che al suo terzo anno consecutivo di partecipazione proporrà alle vetture con alimentazione elettrica e ibrida la sfida di percorrere il tracciato designato per l’evento. A seguire troverà posto la seconda edizione della Coppa delle Alpi, competizione invernale di regolarità per auto storiche che si snoda tra le località alpine di Italia, Austria e Svizzera.

Il suo svolgimento andrà dal 9 al 12 marzo e questo le permetterà di diventare la prima gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022. Al fianco della “Freccia Rossa” bresciana, inoltre, andrà in scena anche l’antipasto della 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition, in programma dal 20 al 24 febbraio tra Dubai e la città di Abu Dhabi solo per cento proprietari di selezionate vetture storiche e supercar moderne.

L’ultimo evento di contorno sarà infine la Sorrento Roads by 1000 Miglia, una competizione che si terrà dal 7 al 10 aprile in tutti quei luoghi che solitamente non sono attraversati dalla gara principale. La volontà dell’organizzazione è quella di permettere a tutti gli appassionati di godere appieno di tre giorni di guida nelle località circostanti il Golfo di Sorrento, apprezzando le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni più ambite dai turisti di tutto il mondo.