Mille Miglia UAE 2021: la Freccia Rossa correrà negli Emirati Arabi dal 5 al 9 dicembre

La corsa più bella del mondo farà tappa negli Emirati Arabi Uniti per la prima edizione della 1000 Miglia Experience UAE 2021, con al via solo cento leggendarie auto storiche e supercar

Assieme alla tradizionale gara bresciana, ormai giunta alla sua 39esima edizione e pronta a prendere il via tra il 16 e il 19 giugno, il brand Mille Miglia ha voluto fare quest’anno un ulteriore passo avanti, trasportando quella che è definita come “la corsa più bella del mondo” nella location degli Emirati Arabi Uniti. Alla fine della stagione, per la precisione tra il 5 e il 9 dicembre, sarà infatti il momento di puntare i riflettori sulla prima edizione della 1000 Miglia Experience UAE 2021, competizione all’esordio in questa parte del mondo alla quale potranno prendere parte solamente cento proprietari di auto storiche e supercar dei giorni nostri.

Questo evento, creato in collaborazione tra 1000 Miglia Srl e Octanium Experiences, darà ulteriore credito alle celebrazioni del 50esimo anniversario dalla fondazione (il 2 dicembre del 1971) degli Emirati Arabi Uniti, riuniti per l’occasione con arrivo e partenza della gara nella capitale Abu Dhabi che fungerà da “hub centrale” da cui poi si snoderà un percorso progettato per attraversare tutti gli stati della regione (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn).

La prima tappa partirà il 5 dicembre da Abu Dhabi verso Dubai, dove poi proseguirà a Jebel Hafeet, Al Ain il 6 dicembre e a Fujairah il giorno successivo. L’8 dicembre il traguardo sarà posizionato a Jebel Jais, Ras Al Khaimah, mentre la bandiera a scacchi definitiva sventolerà il 9 dicembre nuovamente ad Abu Dhabi nell’emirato UAQ Ajman.

Nella 1000 Miglia Experience UAE 2021 saranno ammesse tre classi di vetture: la prima, chiamata 1000 Miglia Era Class, sarà riservata alle auto che hanno partecipato alla corsa principale in un’edizione compresa tra quella del 1927 e quella del 1957, mentre la categoria post-1000 Miglia porterà su strada tutte le sportive, gran turismo e supercar costruite dal 1958 al 1971. L’ultima sarà la Supercar 1000 Miglia Travelling Collection, dedicata ai proprietari delle più moderne hypercar che rifletteranno la passione negli Emirati Arabi Uniti per questi prodigi della tecnologia.

“Come nuova location che ospiterà la corsa più bella del mondo gli Emirati offrono un’esperienza indimenticabile – ha commentato Alia Al Hammadi, vicepresidente del Government Media Office EAU – Siamo lieti di collaborare con Octanium e 1000 Miglia per mostrare al mondo che l’impossibile è possibile“. Queste, invece, le parole di Nicola Lener, ambasciatore per l’Italia negli UAE: “L’Ambasciata italiana è orgogliosa di sostenere il progetto 1000 Miglia Experience negli Emirati Arabi. 1000 Miglia rappresenta infatti una passione di lunga data per le auto, lo sport e la tecnologia, così come per la bellezza del paesaggio italiano attraverso il quale la gara si svolge ogni anno. Una passione che l’Italia è felice di portare negli Emirati Arabi Uniti per celebrare il Giubileo d’Oro della Federazione attraverso la bellezza dei suoi sette Emirati e in occasione di EXPO 2020“.

Ecco, infine, il commento del Presidente di 1000 Miglia Srl Franco Gussalli Beretta: “Questo è un passo importante nel progetto di internazionalizzazione intrapreso dalla nostra Freccia Rossa. Gli scenari incredibilmente suggestivi di questo territorio, la rinomata ed eccellente ospitalità locale e il know-how unico della 1000 Miglia saranno le basi di questa nuova avventura che siamo convinti diventerà uno degli eventi più ambiti della stagione per gli appassionati“, a cui segue la conferma dell’AD Alberto Piantoni. “Speriamo che nei prossimi anni l’evento che presentiamo oggi susciti qui lo stesso entusiasmo e la stessa partecipazione che troviamo ogni anno in Italia con la 1000 Miglia, dove milioni di persone lungo le strade celebrano ogni anno il passaggio delle auto in gara. Le premesse sono certamente eccellenti, da parte nostra forniremo tutto il supporto necessario per portare la vera natura della competizione sportiva stile 1000 Miglia in questi territori unici“.