La Mitsubishi Eclipse di Fast & Furious va all’asta: prezzo alle stelle per portarla a casa?

Nel mese di gennaio 2022 la casa d'aste Mecum Auctions proporrà la bellissima Eclipse verde guidata da Paul Walker nel primo film della saga

Vi ricordate la mitica Toyota Supra arancione guidata da Brian O’Conner (alias Paul Walker) nel primo Fast & Furious? Ebbene, all’inizio del film l’attore americano aveva a disposizione un’altra vettura, sempre giapponese e altrettanto prestazionale (nonchè coloratissima): ci stiamo riferendo alla Mitsubishi Eclipse, costruita per l’occasione in diversi esemplari al fine di soddisfare tutte le esigenze della pellicola diretta dal regista Rob Cohen.

Uno tra questi è quello che poi andrà distrutto durante la famosa sparatoria a Chinatown (e che oggi è conservato presso un museo di Las Vegas), mentre un altro è il “numero 35” che la casa d’aste Mecum Auctions proporrà nell’evento di Kissimmee in programma dal 6 al 15 gennaio 2022. Come potete osservare dalle foto in gallery, l’Eclipse in questione è stata utilizzata per davvero nel primo film della saga, dal momento che verrà venduta con tutta la documentazione ufficiale di “Cinema Vehicle Services”, l’azienda con base a Los Angeles che fornisce le vetture alle produzioni cinematografiche.

Le sue particolarità? Le sue condizioni sono innanzitutto eccezionali e sono impreziosite dal bodykit estetico realizzato da Robocar con alettone posteriore APR e cerchi in lega Axis Model Se7en a sette razze su pneumatici Toyo Proxes. Nell’abitacolo, invece, spiccano i sedili griffati Sparco e tanta fibra di carbonio sulla plancia, con lettore CD Jensen che, ormai, può essere considerato come un “cimelio” visti gli infotainment che vanno di moda oggi.

Per quanto riguarda il motore, sotto al cofano è stato conservato un 2.0 Litri quattro cilindri aspirato della Chrysler con cambio automatico a quattro rapporti, che potrebbe avere una potenza di almeno 210 cavalli se si trattasse della versione modificata che veniva fornita all’epoca dalla Mitsubishi. Quale potrebbe essere il prezzo finale di questa icona del cinema? La Supra arancione che abbiamo menzionato all’inizio è stata venduta per una cifra di 550.000 dollari: ci aspettiamo una quotazione simile anche per questa Eclipse, che con il suo verde fosforescente richiama tanta nostalgia dei primi anni 2000…