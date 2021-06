Toyota Supra: all’asta quella di Paul Walker in Fast and Furious!

La mitica Supra arancione del primo film della saga di corse clandestine andrà all’asta tra il 17 e il 19 di giugno. Ci aspettiamo una cifra ad almeno cinque zeri

Negli ultimi anni auto e cinema sono andate spesso a braccetto: è il caso, per esempio, della bellissima Mustang Shelby GT 500 del film “Fuori in 60 Secondi”, ma anche di tutte quelle supercar che, dal 2001, hanno caratterizzato la celebre saga di Fast and Furious, nella quale i protagonisti sfrecciavano al volante di bolidi ultra-preparati nell’intento di vincere gare clandestine organizzate nel cuore della notte.

Dalla Nissan Skyline alla Dodge Charger R/T… senza dimenticare la splendida Toyota Supra arancione della prima pellicola guidata da Paul Walker (alias Brian O’Conner), che per la gioia degli appassionati andrà presto all’asta in quel di Las Vegas dal 17 al 19 giugno grazie alla casa Barrett-Jackson. Elaborata inizialmente dall’officina californiana “The Shark Shop”, questo modello in particolare è stato poi utilizzato anche nel secondo capitolo 2 Fast 2 Furious con una vernice dorata, per poi essere ripristinato alle condizioni originali secondo le specifiche viste nel primo film.

La carrozzeria, quindi, è tornata a brillare con il suo Candy Orange derivato dalla Lamborghini Diablo e impreziosito della decalcomania “The Nuclear Gladiator” sulle fiancate, assieme alla quale si possono notare anche il vistoso splitter anteriore, le minigonne sportive Bomex, il cofano della TRD, i cerchi in lega da 19 pollici e il mastodontico alettone in alluminio firmato APR.

Per quanto riguarda il motore, invece, questa Toyota Supra ha mantenuto esattamente l’equipaggiamento con il quale usciva all’epoca dalla concessionaria: niente NOS o elaborazioni particolari, ma “semplicemente” un sei cilindri turbo da 3.0 Litri capace di erogare 330 cavalli e gestito da un cambio automatico a quattro rapporti. Il prezzo di questa bellezza? All’asta della Barrett-Jackson non è prevista riserva e ci aspettiamo una cifra finale sicuramente a sei cifre: chi sarà il fortunato a portarsela in garage?