La Nissan GT-R esce di scena perchè inquina troppo… ma solo in Europa

L'annuncio è stato comunicato direttamente dalla Casa madre: la produzione della mitica GT-R terminerà con il mese di marzo 2022

Una tra le sportive più amate dagli appassionati di motori e di tuning, la Nissan GT-R, dovrà presto dire addio in via definitiva al mercato europeo: a comunicarlo è stata direttamente la Casa madre attraverso il magazine Autocar, che ha messo l’accento sui sempre più stringenti limiti di inquinamento atmosferico e sonoro previsti dai regolamenti UE i quali, di fatto, sono diventati troppo alti da rispettare per una supercar di questo genere.

Il risultato? Con la fine del mese di marzo il ciclo produttivo della Nissan GT-R per l’Europa si chiuderà definitivamente, dopo ormai 13 anni di successi che l’hanno resa una delle più desiderate e ammirate di sempre. Il regolamento che ostacola la sua permanenza sul mercato è il N.540 del 2014, entrato in vigore il 1° luglio 2016 e pronto dal 1° luglio 2022 a imporre un limite di inquinamento acustico per le vetture del Vecchio Continente pari al range 70-78 decibel.

Questo requisito sarà ulteriormente abbassato a 68-77 dB dal 1° luglio 2026 e ciò sancisce in maniera ancora più evidente la fine commerciale della Nissan GT-R in Europa, che con il suo V6 a doppio turbo-compressore da 3.8 Litri e 570 cavalli non è in grado in alcun modo di rispettare. Gli interessati che volessero mettersene una in garage all’ultimo momento, quindi, dovranno puntare sugli ultimi esemplari della R35 MY2022, anche in versione speciale Nismo da 600 CV.