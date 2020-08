La prossima Tesla? Sarà compatta e si farà in Cina, parola di Elon Musk

Oltre ai progetti già in cantiere, il fondatore della Tesla ha in mente di lanciare sul mercato una compatta alla portata di tutti: sarà prodotta in Cina, ma sarà acquistabile in tutto il mondo

Tesla Motors continua a crescere in borsa, nella produzione e nelle vendite in tutto il mondo. Sta per arrivare la Model Y in Europa e Cina, il camion SEMI si farà in Texas, in Germania nel 2021 si inaugurerà la fabbrica GigaBerlin, il pick up CiberTruck è in fase di sviluppo e conta già 700.000 ordini… ma Elon Musk sembra non essere ancora soddisfatto. Dovrebbe godersi la sua quarta posizione di uomo più ricco del mondo e leader indiscusso fra i visionari di successo, invece continua a portare avanti senza sosta i suoi progetti, tra cui figura un prossimo nuovo sbarco sulla Luna e su Marte con i razzi Space X oltre all’incentivazione del proprio sistema internet spazionale Starlink, basato su 12.500 satelliti e che sta riscuotendo un ottimo successo da diversi mesi a questa parte.

Ma non è tutto: l’imprenditore sudafricano vuole anche ingrandire la gamma delle sue Tesla, al punto da confermare l’arrivo a breve di una “Teslina” compatta, creata appositamente per competere con le proprie rivali in tutto il mondo. Il suo nome? Model 2, e sarà costruita in Cina, per la precisione nella Gigafactory di Shanghai, i cui lavori sono ormai giunti al termine.

Secondo le ultime indiscrezioni avrà dimensioni più contenute della Model 3 e avrà l’ambizione di essere una vettura veramente accessibile a tutti: per questo motivo verrà resa disponibile in tutto il mondo, con una cifra stimata intorno ai 25mila dollari. A tal proposito, dopo una prima immagine teaser rilasciata nello scorso inverno, Tesla ha reso disponibile una seconda preview che vi riportiamo qua sotto, in cui si possono intravedere alcuni dettagli di quella che diventerà, con tutta probabilità, una delle vetture di maggior successo della factory di Palo Alto. Che ne pensate?