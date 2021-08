La sfida tra una Fiat Panda Cross e una Tesla Model X

I ragazzi del canale YouTube CarWow hanno messo a confronto la compatta italiana e il SUV di Elon Musk su strade sterrate e mulattiere. Il risultato è a sorpresa

Il mondo delle auto viene spesso animato da sfide per lo meno originali. In questi anni vi abbiamo raccontato di auto che sfidano aerei o moto oppure che si sfidano tra di loro per mettere a confronto motori termici ed elettrici, su strada, su terra, in circuito.

La strana sfida tra una Fiat Panda Cross e una Tesla Model X

La piattaforma CarWow ha deciso di mettere confronto due modelli che non è esagerato definire agli antipodi: una Fiat Panda Cross e una Tesla Model X. L’obiettivo? Stabilire quale sia la migliore sulle strade sterrate. Certo, di fantasia ce ne vuole per mettere in concorrenza una vettura da meno di 20mila euro e 85 cavalli di potenza contro una che supera i 100mila euro di prezzo e ha 450 cavalli. Pensate che il destino della Panda sia stato quello di soccombere a Tesla? Vi sbagliate e in ossequio a un vecchio adagio secondo cui il mondo sarà il dei piccoli, l’auto italiana ha saputo farsi rispettare.

Il merito è stato soprattuto nella differenza di peso. La Panda, oltre a dimensioni compatte, può contare su soli 1.165 kg di peso, praticamente la metà. In condizioni di scarsa aderenza, quindi, hanno prevalso le doti di agilità e manovrabilità piuttosto che di potenza pura. Voi da che parte stata? Prima di rispondere date un’occhiata al video e chissà, magari potrete cambiare idea in un senso o nell’altro.