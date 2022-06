La Subaru Impreza di Colin McRae rinasce con il restomod Prodrive P25!

La mitica Impreza 22B degli anni '90 è tornata in vita grazie al progetto della britannica Prodrive: sarà costruita in soli 25 esemplari a un prezzo di circa 540.000 Euro

Il fenomeno dei restomod ormai è ben consolidato nel mondo automotive: dare nuova linfa vitale a una vettura del passato sa tanto di “operazione nostalgia” ed è proprio questo l’effetto che i costruttori come Prodrive vogliono evocare negli appassionati… specialmente se il loro progetto viene presentato a una kermesse prestigiosa come il Festival of Speed di Goodwood. In quest’occasione, infatti, la factory britannica ha svelato la P25, versione ammodernata della mitica Subaru Impreza 22B del 1998 guidata da quel Colin McRae che, qualche anno prima, riuscì a conquistare il Mondiale WRC.

Ma se l’Impreza 22B stradale fu prodotta da Subaru in 424 esemplari, la Prodrive P25 sarà ancora più esclusiva perchè dalle linee di produzione di Banbury ne usciranno solamente 25 unità, tutte basate per quanto riguarda il telaio sulla WRX Mk1 originale a due porte. Come potete vedere anche voi sfogliando le immagini presenti in gallery, la P25 è essenzialmente identica al modello del 1998 e ha mantenuto le stesse linee con i grandi fari anteriori a forma squadrata e l’enorme alettone posteriore in tinta con la carrozzeria blu.

L’utilizzo di materiali leggeri in CFRP per il cofano motore, lo stesso alettone, il tettuccio, le minigonne laterali, i paraurti e gli specchietti retrovisori, inoltre, ha permesso di mantenere il peso a secco al di sotto dei 1.200 kg: in questo modo il comportamento dinamico della vettura su strada e in pista è ancora più diretto e viene enfatizzato da un setup con sospensioni McPherson e ammortizzatori Bilstein regolabili in compressione ed estensione, molle specifiche, barre anti-rollio e impianto frenante AP Racing con dischi rispettivamente da 380 e da 350 mm e con pinze a sei e quattro pistoncini.

Anche l’abitacolo ha ottenuto una discreta dose di modernità, pur mantenendo lo stesso feeling che negli anni ’90 era in grado di regalare la 22B originale. La strumentazione, per esempio, è diventata completamente digitale e integra un software per analizzare la telemetria, mentre i rivestimenti sono un misto di pelle, Alcantara e carbonio. Di serie sono presenti quattro sedili, ma eventualmente quelli posteriori possono essere rimossi e sostituiti da un roll-cage di tipo sportivo.

E il motore? In questo caso la Prodrive P25 prende le distanze dalla Subaru Impreza 22B originale alzando l’asticella delle prestazioni grazie a un quattro cilindri boxer da 2.5 Litri ora in grado di erogare la bellezza di 406 cavalli e 600 Nm di coppia massima. Ciò è stato possibile attraverso un’elaborazione certosina che ha introdotto nuove canne cilindro, nuove bielle, pistoni e valvole a fasatura variabile, che vengono accompagnate da una turbina Garrett di ultima generazione con intercooler, airbox ad alte prestazioni e scarico Akrapovic realizzato in titanio e acciaio inossidabile.

Completano l’opera il differenziale centrale attivo e quelli a slittamento limitato, il cambio sequenziale a sei rapporti, il freno a mano idraulico di stampo WRC per mettere “di traverso” la vettura in pista, il launch control e il sistema anti-turbo-lag, che aiuta la Prodrive P25 a bruciare il test di accelerazione sullo 0-100 km/h in soli 3,5 secondi. Quanto costa questa bellezza? Tenetevi forte perchè è un prezzo sicuramente alla portata di pochi fortunati: in Gran Bretagna si parte da 460.000 sterline, il che equivale a circa 540.000 Euro con disponibilità dalla fine dell’anno.