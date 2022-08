Lada e-Largus: l’elettrico arriva anche sulla Dacia Logan

Entro l'anno prossimo il marchio Lada realizzerà i primi prototipi della e-Largus, station-wagon ad alimentazione elettrica ispirata alla Dacia Logan

Nonostante i problemi causati dalla guerra tra Russia e Ucraina, la AvtoVAZ sta provando a ripartire proponendo una nuova vettura che diventerà, di fatto, la prima elettrica del marchio Lada. Si chiamerà e-Largus e, su ispirazione a livello di estetica della ben conosciuta Dacia Logan, vanterà una gamma contraddistinta da una versione passeggeri e da una commerciale per il trasporto merci con pacco batterie dalla capacità variabile in modo da adattarsi alle più svariate tipologie di utilizzo.

Come potete osservare anche voi scorrendo le foto in gallery, la Lada e-Largus si distinguerà dalla rispettiva variante con motore endotermico per la presenza della griglia anteriore chiusa e per numerosi dettagli in blu elettrico, che andranno ad impreziosire il colore della carrozzeria sugli elementi dell’avantreno, sugli specchietti retrovisori e nella parte bassa delle portiere. L’arrivo sul mercato? Non prima del 2024, anticipato l’anno prossimo dai primi prototipi che svolgeranno i test su strada.