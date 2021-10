Lada Niva Legend 50th Anniversary: serie limitata e prezzo triplicato

Lada Niva Legend 50th Anniversary sarà prodotta in appena 50 esemplari dalla tedesca Partizan Motors. Il cuore pulsante è il motore da 1,7 litri da 84 CV che lavora abbinato a una trazione integrale permanente. Il prezzo rispetto alla versione base sale fino a 19.990 euro

Lada Niva è un nome mitico dell’automobilismo, capace di attirare tantissimi appassionati nonostante nella sua storia non abbia mai superato, fino a ora, i confini russi (in termini di produzione). La casa celebra i cinquant’anni di vita di questo modello presentando la Lada Niva Legend 50th Anniversary, disponibile in numero limitato (50 unità) e per questo con un prezzo decisamente superiore rispetto al solito.

Lada Niva Legend 50th Anniversary: le caratteristiche

La prima novità legata alla Lada Niva Legend 50th Anniversary è, però, il proprio il luogo di produzione. Non più nella fredda Russia, ma in Germania, grazie al lavoro di Partizan Motors. L’azienda teutonica ha scelto di restare quanto più fedele possibile al progetto originale e i tratti di continuità sono, quindi, evidenti. L’assetto della vettura è rialzato e per le ruote è stata scelta una soluzione con cerchi da 16 pollici e pneumatici BF Goodrich 215/65 R16.

I passaruota in plastica e i paraurti hanno un disegno rivisto, lo snorkel ha dimensioni generose. All’interno spiccano i sedili in pelle con cuciture rosse e badge dedicati. Il cuore pulsante della vettura è il motore da 1,7 litri capace di erogare una potenza massima di 84 CV che lavora abbinato a una trazione integrale permanente con differenziali all’anteriore e al posteriore e cambio a cinque rapporti che permette di sfruttare le marce ridotte nei tratti più impegnativi.

Lada Niva Legend 50th Anniversary: quanto costa

La Lada Niva Legend 50th Anniversary è in vendita al prezzo di 19.990 euro, praticamente il triplo rispetto alla versione standard, ma da Partizan Motors sono pronti a scommettere che questa edizione limitata otterrà comunque il successo di pubblico sperato.