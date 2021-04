Lamborghini Ad Personam: le supercar si personalizzano in laboratorio

Il programma di personalizzazione della Lamborghini si basa sulla scelta di colori ed elementi esclusivi a misura di cliente, tra i quali anche vernici con polvere di diamanti

Vi ricordate l’Aventador SVJ Xago Edition della scorsa estate? Si trattava di una serie speciale che aveva inaugurato il nuovo studio di personalizzazione della Casa del Toro, il Lamborghini Ad Personam: con questo servizio ogni cliente che sceglie le supercar prodotte dalla factory di Sant’Agata Bolognese può trovare un team di specialisti pronti a dar vita a una vettura unica nel proprio genere, sia per quanto riguarda la tinta esterna della carrozzeria che in fatto di elementi esclusivi da posizionare all’interno dell’abitacolo.

La prima fase di personalizzazione di una Lamborghini, quindi, inizia proprio dalla colorazione: in questo senso lo Studio Ad Personam può vantare ben 348 tinte tutte differenti tra loro, un vero e proprio record al quale recentemente si è aggiunta anche la tecnica “Pantone Diamond Coating”. Di cosa si tratta? Di una speciale vernice trasparente da applicare a una Aventador oppure a una Huracán, contenente micro cristalli sotto forma di polvere di diamante che poi, alla luce del sole, rende il colore di base della vettura cangiante come un gioiello.

Ogni colorazione scelta durante la personalizzazione offerta dal servizio Ad Personam, inoltre, riflette la nazionalità di ogni singolo cliente: nell’area Asia Pacifico, infatti, la tinta più richiesta è il Rosso Efesto, nell’area Emea (comprendente Europa, Medio-Oriente e Africa) è il Verde Alceo, mentre in America è il Blu Cepheus ad aver rapito il cuore degli appassionati. Ma non è tutto: grazie alla collaborazione con esperti in neuromarketing e psicologi del colore, lo Studio Ad Personam e il Centro Stile Lamborghini hanno dato vita a cinque “famiglie” colorate che identificano altrettante personalità con i loro gusti, i loro desideri e la loro provenienza culturale.

Qualche esempio? La famiglia “Sportiva” è quella riservata a coloro che hanno una personalità audace e un’anima giovane, che amano essere riconosciuti come promotori di una tradizione senza tempo: ecco perchè al suo interno sono presenti le ultime tinte proposte da Lamborghini per le sue supercar, tra le quali il Giallo Belenus, l’Arancio Xanto, il Verde Selvans e il Viola Pasifae. La famiglia “Contemporanea”, invece, riflette il panorama moderno del lusso informale e minimalista e comprende il Rosso Efesto, il Blu Aegir e il Baloon White.

A seguire troviamo la famiglia “Eclettica” che rappresenta freschezza, innovazione ed estro con il Blu Cepheus, l’Oro Elios e il Viola Bast, al fianco della “Classica” – omaggio alle origini dell’eccellenza italiana nel mondo dell’automotive – con alcuni dei colori più iconici delle Lamborghini del passato, tra i quali il Verde Scandal, l’Amaranto, l’Arancio e il Blu Notte. L’ultima è la famiglia “Tecnica”, composta dal Blu Grifo, dal Nero Nemesis e dal Giallo Telemaco per gli appassionati delle alte prestazioni ma anche dell’avanguardia nelle tecnologie e nella ricerca di nuovi materiali.

L’ultimo passo previsto dalla personalizzazione offerta dal servizio Ad Personam è quello di elementi unici da inserire all’interno dell’abitacolo, resi possibili dalle operatrici del reparto Selleria: largo a decorazioni come le proprie iniziali cucite a mano sui sedili e a ricami esclusivi come rami, fiori di pesco e disegni “street art” con toro e macchie di colore in “effetto splash”, presenti per esempio sull’Aventador S di Skyler Grey. Per chi non è mai contento, invece, è possibile anche chiedere un proprio autoritratto, una raffigurazione del proprio animale domestico o un’immagine rappresentativa della propria città: con tante opportunità disponibili l’inventiva non ha mai avuto un orizzonte così ampio!