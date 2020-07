Lamborghini celebra lo Studio Ad Personam con l’Aventador SVJ Xago Edition

La Casa di Sant'Agata presenta il suo nuovo Studio di consulenza virtuale per la personalizzazione di tutte le future Lamborghini, con una Aventador davvero unica: la SVJ Xago Edition

Lamborghini continua il suo processo di integrazione del cliente come parte integrante, e fondamentale, della personalizzazione della propria vettura, lanciando un nuovo servizio di configurazione virtuale chiamato “Ad Personam”. Si tratta di uno Studio vero e proprio creato in maniera digitale, che permetterà a tutti i futuri possessori di una supercar di Sant’Agata di customizzarla a seconda dei propri gusti e delle proprie inclinazioni.

Voluto anche a causa delle norme di distanziamento per limitare il dilagarsi dell’emergenza Coronavirus, questo servizio “Ad Personam” sarà attivo a partire dal mese di luglio 2020, quando ogni cliente interessato potrà prenotare una consulenza preliminare che darà poi diritto a una videochiamata con gli esperti della Casa del Toro della durata di due ore, durante le quali si potranno ricevere consigli e si potrà addirittura vedere la propria macchina prendere forma in tempo reale, grazie alla presenza di una “copia virtuale” del proprio, futuro, gioiellino a quattro ruote. Terminata la consulenza, il cliente riceverà successivamente tutte le proposte per il progetto finale, con tanto di rendering virtuale e campioni dei materiali utilizzati.

Insomma, un servizio davvero interessante quello offerto da Lamborghini, che per l’occasione ha deciso di inaugurarlo con una versione speciale a tiratura limitata della Aventador, chiamata SVJ Xago Edition: sarà prodotta in soli dieci esemplari e sarà riservata a quei clienti che decideranno di personalizzare la propria vettura con lo Studio Ad Personam. Questo modello si ispira al layout esagonale che si staglia sopra al Polo Nord di Saturno, un effetto riproposto sulla Xago tramite un argento sfumato e una livrea che sarà unica per ogni singola unità prodotta. Identificata con una speciale targhetta numerata, questa Aventador presenta cerchi con finitura Black Nireo Ad Personam e interni con cuciture a contrasto, che riprendono il motivo della carrozzeria.