Lamborghini Aventador, il regalo di natale per padre e figlio appassionati

Lamborghini festeggia il natale con un regalo unico. Sterling e Xander, padre e figlio di una classica famiglia americana dell’Ohio, sono due appassionati del marchio. Così tanto da costruire, con pazienza e dedizione, una Lamborghini Aventador in scala 1:1 (con telaio e motore) sfruttando le magie di una stampante 3D. Il lavoro procede, come in questi casi, con risultati tanto straordinari per degli appassionati quanto lontani dalla realtà.

Ad ogni modo le voci sul lavoro dei due sono giunti fino al quartier generale di Sant’Agata Bolognese, che ha deciso di premiare la passione dei due nel miglior modo possibile. Lamborghini ha infatti messo a disposizione dei due una Aventador per qualche giorno, in modo da far provare loro l’ebrezza di una delle supercar più esclusive al mondo. Un pensiero apprezzatissimo dai due, che si sono immediatamente lanciati in un giro di “collaudo”…

“Automobili Lamborghini è contro qualsiasi tentativo di contraffazione. Tuttavia, la storia di questo padre e di suo figlio è prova di passione autentica, che merita di essere raccontata a tutti, ed è per questo che abbiamo scelto Sterling e Xander come protagonisti del nostro video di Natale per il 2019”, ha raccontato Katia Bassi, Chief Marketing & Communication Officer di Automobili Lamborghini.