Lamborghini Aventador Ultimae: l’ultimo esemplare va all’asta!

La casa d'aste RM Sotheby's ha deciso di collaborare con il marchio Lamborghini mettendo in vendita l'ultima LP 780-4 Ultimae, associata al suo NFT dedicato

Segnatevi sul calendario la data del 19 aprile: in quell’occasione la casa d’aste RM Sotheby’s metterà in vendita l’ultimo esemplare di Lamborghini Aventador Ultimae in versione coupé, denominata LP 780-4 e, di fatto, “canto del cigno” della bellissima supercar di Sant’Agata Bolognese che ormai è presente sul mercato dal lontano 2011. Gli obiettivi della Casa del Toro, d’altronde, sono cambiati e la Aventador stessa cambierà faccia dall’anno prossimo, sposando la causa dell’elettrificazione e accogliendo sotto il cofano un motore V12 ibrido plug-in di nuova concezione.

L’asta in questione, di conseguenza, diventa molto speciale per tutti gli appassionati del marchio, a maggior ragione che nel prezzo d’acquisto sarà associato anche un NFT unico al mondo realizzato in collaborazione con l’artista digitale Krista Kim, il produttore musicale Steve Aoki e l’agenzia di storytelling Invnt Group. Si tratta della prima operazione in assoluto di questo tipo, grazie alla quale il fortunato acquirente potrà fregiarsi di vantaggi esclusivi che lo faranno entrare nella storia di Lamborghini.

Tra i servizi VIP che verranno inseriti nel pacchetto di vendita dell’ultimo esemplare di Aventador Ultimae, infatti, saranno presenti le anteprime virtuali di tutti i futuri modelli della Casa del Toro in edizione limitata, un tour privato del museo di Sant’Agata e un incontro virtuale (denominato “Meet and Greet”) con i produttori dell’NFT, vale a dire Krista Kim (per la parte estetica, che riprende le personalizzazioni del programma Ad Personam) e Steve Aoki (per la componente musicale).

“Lamborghini e la community di NFT si adattano molto bene poiché condividiamo molti valori – ha commentato Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini – Siamo entrambi innovatori dallo spirito giovane, alla ricerca di progetti inaspettati e soluzioni tecnologiche. Questo progetto è molto speciale per noi perché è una vera prima volta, una strada che nessuno ha mai intrapreso. Collaborare con menti creative così straordinarie rende tutto ancora più speciale”.