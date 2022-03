Lamborghini conferma l’interesse verso gli NFT: in arrivo un’Aventador speciale?

Con un video teaser lanciato sui suoi canali social, la Casa del Toro vuole riservarsi un posto privilegiato nel cosiddetto "Web 3.0"

Il marchio Lamborghini sembra intenzionato a proseguire senza incertezze la strada già iniziata nel mondo degli NFT: dopo il programma Space Keys con i frammenti di carbonio provenienti dalla Luna, ora la Casa del Toro vuole qualcosa di più, che sia anche in sintonia con il suo settore di appartenenza nell’automotive. E’ per questo motivo che sui suoi canali social è comparso di recente un video teaser che raffigura una Aventador, affiancata dalla scritta “Ultimate” e dalla frase “Dropping soon on Web3“.

Che cosa significa tutto ciò? Molto probabilmente il marchio Lamborghini vuole far debuttare la sua Aventador in formato NFT all’interno del cosiddetto “Web 3.0“, una nuova forma di spazio internet nel quale gli utenti potranno creare e condividere in completa autonomia le loro creazioni con tutti gli appassionati dello stesso settore. Tra queste, ovviamente, spiccano i “Non-Fungible Token“, opere d’arte digitali uniche nel loro genere che con il tempo rivaluterebbero (di molto) il loro valore, come è accaduto per esempio con l’Alpine A110. Tra qualche settimana sicuramente ne sapremo di più: stay tuned!