Lamborghini Countach in formato poster: l’idea perfetta per un regalo d’altri tempi!

La Casa del Toro ha reso disponibili sul suo store ufficiale i poster della nuovissima Countach LPI-800-4: siete pronti ad appenderli in salotto?

Quest’anno il marchio Lamborghini ha riportato in vita quel sogno a quattro ruote che prende il nome di Countach: la nuova LPI-800-4 vuole essere un omaggio alla “regina” degli anni ’80 che, all’epoca, raccolse il testimone della Miura, reinterpretando le sue forme iconiche in chiave moderna con un potentissimo V12 da 814 cavalli e 755 Nm di coppia massima sotto il cofano. Una supercar prodotta in 112 esemplari già tutti venduti (purtroppo), che però potrà essere acquistata anche da noi “comuni mortali” in un formato che evoca la nostalgia dei bei tempi andati…

Alzi la mano chi, da piccolo, aveva appeso sopra il letto la foto dell’auto dei propri sogni! Tanti anni fa bastava un’immagine per far partire l’immaginazione ed è proprio attraverso cinque iconici poster che Lamborghini vuole portare nelle case di tutti gli appassionati la sua ultima creazione. Realizzati da cinque artisti ed illustratori di fama internazionale, possono essere acquistati direttamente sullo store ufficiale della Casa del Toro al prezzo di 36 Euro. Qua sotto un’anticipazione: anche a voi sta salendo la voglia di mettere una Countach in salotto?