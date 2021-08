Lamborghini Countach 2022: la regina è tornata con un V12 ibrido da oltre 800 CV

Il suo nome completo è LPI-800-4 e segnala la presenza non solo di un motore potentissimo... ma anche della trazione integrale sulle quattro ruote

L’abbiamo adorata quando sfrecciava sulle strade di tutto il mondo negli anni ’70 e ’80 e oggi, dopo cinquant’anni dalla sua nascita, possiamo finalmente annunciarla: la mitica Lamborghini Countach è tornata! Il teaser e le indiscrezioni dei giorni scorsi sono stati confermati e, giusto in tempo per Ferragosto, la Casa del Toro ha svelato al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach la sua nuova creazione… che a conti fatti rappresenta il “reboot” in chiave moderna della mamma di tutte le supercar! Volete saperne di più? Continuate a leggere!

LAMBORGHINI COUNTACH 2022: UN OMAGGIO ALLE VERSIONI DEL PASSATO

Il nome della nuova Lamborghini Countach 2022 è LPI-800-4 e, proprio come la sua antenata, porta in scena tutte le caratteristiche estetiche che hanno reso celebre la supersportiva del Toro. I riferimenti con la vecchia sostituta della Miura sono essenzialmente tre: dalla LP 500 sono infatti stati ripresi e reinterpretati il frontale con la presa d’aria e i fari sottilissimi, mentre dalla LP 400 sono stati ereditati i cerchi a cinque fori e la forma spigolosa di tettuccio e parabrezza. Dalla 5000 Quattrovalvole, infine, arrivano gli enormi passaruota utili a ospitare cerchi differenziati da 20 e 21”, il sistema di scarico a quattro terminali e i gruppi ottici posteriori esagonali.

Rispetto alle Lamborghini attuali, la Countach è però molto più elegante e pulita nelle linee, segno che la tradizione con il modello originale è stata mantenuta: questo dato di fatto passa anche dalle gigantesche prese d’aria NACA laterali, che assieme a quelle anteriori aiutano il raffreddamento del motore V12 inserito in un telaio in fibra di carbonio che contiene il peso totale (a secco) della vettura in soli 1.595 kg.

Passando nell’abitacolo, qui i rimandi alla Countach originale si possono rintracciare unicamente nella selleria in pelle di colore rosso e nero… perchè tutto il resto è stato rivisto in chiave moderna e tecnologica. Il pilota ha infatti a disposizione un quadro strumenti completamente digitale e uno schermo touchscreen da 8,4” per il sistema infotainment, ovviamente provvisto di compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Il colore della carrozzeria? E’ il tocco di classe, visto che l’esemplare presentato in California è stato colorato in un “bianco siderale” che riporta ai tempi della leggendaria LP 400S privata di Ferruccio Lamborghini.

LAMBORGHINI COUNTACH 2022: IL DODICI CILINDRI DIVENTA IBRIDO

In fatto di motorizzazioni, la nuova Lamborghini Countach 2022 sarà spinta da un V12 da 6.5 Litri capace di erogare da solo 780 cavalli e che in questa iterazione ha ottenuto un sistema ibrido imparentato con quello della Sián. Al fianco dell’endotermico, infatti, è presente un supercapacitore a 48 Volt da 34 CV che prende il posto delle tradizionali batterie al litio e che, di fatto, innalza l’output prestazionale fino a quota 814 cavalli e 755 Nm di coppia massima.

Con questa disponibilità la supercar del Toro è in grado di raggiungere la top speed di 355 km/h e di staccare lo 0-100 in soli 2,8 secondi, nonchè di garantire una ricarica della componente ibrida in tempi ultra-rapidi. Quest’ultima, tra l’altro, è installata a livello dell’asse anteriore e ciò introduce sulla nuova Countach la trazione integrale sulle quattro ruote, gestita ottimamente attraverso un cambio robotizzato a sette rapporti.

LAMBORGHINI COUNTACH 2022: SOLO IN SERIE LIMITATA

La nuova Lamborghini Countach 2022 rappresenta il tributo perfetto alla sua antenata, omaggiata anche dal fatto che la LPI-800-4 sarà prodotta in serie speciale limitata a soli 112 esemplari proprio come la sigla interna LP112 utilizzata nel 1971 per presentare a Ginevra il primo esemplare del modello originale. Ogni unità potrà ovviamente essere personalizzata fin nei minimi dettagli (anche attraverso lo specifico Programma Ad Personam), per un prezzo in partenza da 2 milioni di Euro (tasse escluse).