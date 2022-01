Lamborghini debutta nel mondo degli NFT con le Space Keys!

No, non sarà una nuova versione da pista della Huracán EVO… ma qualcosa di completamente diverso: dopo le nostre anticipazioni di dicembre, Lamborghini ha finalmente tolto parte dell’alone di mistero che copriva i teaser pubblicati sui social riguardanti la Luna, confermando il suo debutto ufficiale nel mondo degli NFT (Non-Fungible Token).

Con il nome di “Lamborghini Automobili Space Key“, la Casa del Toro ha annunciato la creazione di “un’opera d’arte a tema spaziale, composta da cinque unità create da un artista segreto con il materiale in fibra di carbonio che abbiamo inviato alla ISS nel 2019“. Facciamo un passo indietro: tre anni fa la factory di Sant’Agata Bolognese aveva inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale alcuni frammenti di carbonio per verificare la loro solidità in un ambiente differente da quello terrestre.

Dopo svariati test portati a termine con l’obiettivo di ottenere dati utili su come rendere ancora più affidabili le proprie supercar, Lamborghini ha recuperato tutto il materiale per creare oggi le cosiddette “Space Keys“, cinque chiavi fisiche con tanto di QR Code che serviranno per avere l’accesso ad altrettante opere d’arte di tipo virtuale – i già citati NFT.

Questo progetto è stato portato avanti in collaborazione con un’artista di fama internazionale al momento sconosciuto e le varie chiavi, realizzate con gli stessi elementi in fibra di carbonio che hanno toccato addirittura il suolo lunare, saranno presto battute all’asta al migliore offerente. Si tratta di un’iniziativa davvero avvincente da parte di Lamborghini, che ha promesso di rivelare maggiori dettagli nelle prossime settimane: chissà cosa sarà visualizzato inquadrando i QR Code!

