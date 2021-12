Lamborghini verso la Luna: in arrivo una Huracán in formato NFT?

Con un video teaser pubblicato sui social la Casa del Toro è pronta ad entrare nel mondo delle opere d'arte digitali: il primo gioiello sarà una Huracán EVO da pista?

L’Alpine A110 presto non avrà più l’esclusiva di essere l’unica vettura sportiva ufficiale in versione NFT: negli scorsi giorni, infatti, la nostra Lamborghini ha pubblicato un video teaser sulle sue principali piattaforme social che mostrano la Luna in rotazione con il sottofondo del V10 di una possibile Huracán GT3 da pista, assieme alla scritta al centro “Something cool is coming moon” che significa “Qualcosa di bello sta per accadere” con la parola “moon” in sostituzione di “soon”.

L’utilizzo dell’hashtag #ToTheMoon e la scritta finale “NFTPro” lasciano spazio a pochi dubbi e vogliono far intendere molto probabilmente il debutto della Casa del Toro nel mondo delle opere d’arte digitali acquistabili tramite cryptovalute, ovviamente uniche nel loro genere e con un valore stimato sicuramente in crescita con il passare del tempo.

Cosa aspettarsi quindi? Molto presto potremmo vedere una collezione di Non-Fungible Token con all’interno le principali bellezze (del passato e del presente) di Sant’Agata Bolognese, oppure potremmo trovarci di fronte alla presentazione di una nuova versione della Huracán EVO da pista con tanto di controparte virtuale a corredo. Solo portando un po’ di pazienza nelle prossime settimane scopriremo la risposta corretta…