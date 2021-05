Lamborghini Essenza SCV12: l’hypercar da 830 CV sfreccia su Asphalt 9 Legends

L'ultima creazione estrema della Casa del Toro sarà protagonista del videogioco per smartphone Asphalt 9 Legends in una Challenge con fasi di qualificazione eliminatorie e finalissima il prossimo 18 settembre

Già protagonista del recente Salone di Shanghai 2021, la nuovissima Lamborghini Essenza SCV12 potrà presto essere guidata da migliaia di appassionati in tutto il mondo. No, purtroppo non dal vivo (visti anche i soli 40 esemplari che usciranno dalla linea di produzione della factory del Toro) ma attraverso la sua riproduzione digitale nel videogioco Asphalt 9 Legends, disponibile sia per dispositivi mobile con sistema operativo Android e iOS che per quelli fissi (PC e Nintendo Switch).

L’Essenza SCV12, quindi, arricchirà un parco macchine in cui figurano già, per esempio, la Huracan Evo Super Trofeo, le mitiche Gallardo e Murcielago e le più recenti Aventador e Veneno. L’appuntamento è per il prossimo 13 maggio, quando i gamers potranno utilizzarla per partecipare alla “Lamborghini Essenza SCV12 Challenge“, un Campionato che prevede tre fasi di qualificazione (13-16 maggio, 10-13 giugno e 1-4 luglio) al termine delle quali i migliori 100 piloti passeranno a un’ulteriore selezione nel weekend del 5-8 agosto, porta d’accesso alla finalissima del 18 settembre dove si confronteranno gli otto videogiocatori più bravi a colpi di touchscreen.

In Asphalt 9 Legends la SCV12 potrà essere scelta in otto colorazioni differenti e, come affermato da Giorgio Sanna (Head of Motorsport di Automobili Lamborghini), “rappresenta uno strumento importante per far conoscere le nostre vetture al grande pubblico e alle nuove generazioni. In tutti i campionati GT in cui corrono le Lamborghini c’è una versione digitale che permette a piloti reali e fans di divertirsi ma anche di fare esperienza attraverso la simulazione sui circuiti virtuali. Per questo siamo molto felici che Essenza SCV12 sia stata scelta da Asphalt 9, consentendo di provare l’emozione di mettersi al volante della nostra hypercar da pista“.