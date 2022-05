Lamborghini Huracàn GT3 EVO2: la terza generazione per i piloti del futuro

Il "canto del cigno" della Huracan da pista per la classe GT3 è stato costruito sulla base della STO, con cui condivide il V10 aspirato da 640 cavalli

La mitica Lamborghini Huracàn sta ormai raggiungendo l’apice del suo sviluppo: il suo passaggio “all’ibrido” avverrà nel 2025 ma già quest’anno abbiamo potuto apprezzare il “canto del cigno” del modello stradale, quella Huracàn Tecnica che è stata presentata giusto un mese fa. Per quanto riguarda la versione da pista, invece, al fianco della Super Trofeo per i Campionati monomarca ora è giunto il momento di ammirare la nuova GT3 EVO2, destinata a far correre (e vincere) i piloti Lamborghini nel GT World Challenge Europe Sprint ed Endurance.

Progettata e sviluppata dalla Squadra Corse utilizzando l’incredibile base tecnica della Huracàn STO, la GT3 EVO2 rappresenta la terza generazione della vettura da corsa per eccellenza di casa Lamborghini che, per l’occasione, orbita attorno alle specifiche del nuovo regolamento FIA 2022 per i Campionati di classe GT3. Rispetto al passato le modifiche sono notevoli e hanno permesso alla Casa di Sant’Agata Bolognese di alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni, che verranno confermate in occasione del lancio ufficiale della vettura previsto in concomitanza con la 24 Ore di Daytona organizzata per il prossimo mese di gennaio 2023.

Rispetto alla precedente versione, la nuova Lamborghini Huracan GT3 EVO2 si distingue per la carrozzeria completamente in fibra di carbonio e per un pacchetto aerodinamico ancora più efficiente, composto da un air-scoop sul tettuccio a forma esagonale con snorkel che, insieme alla “pinna” posteriore, aiuta a garantire una migliore efficienza del sistema di aspirazione convogliando il flusso d’aria direttamente al motore e, di conseguenza, un bilanciamento decisamente ottimale dell’intera vettura.

L’effetto è quello di una Huracan più reattiva agli input del pilota, il quale ora ha tra le sue “armi” anche un V10 5.2 Litri da 640 cavalli (lo stesso della STO) affinato tramite l’introduzione di dieci corpi farfallati ad attivazione elettronica e delle valvole di aspirazione e scarico in titanio. Questo sistema è stato messo a punto da Lamborghini Squadra Corse in modo che la manutenzione possa essere eseguita semplicemente svitando quattro viti, in maniera molto simile a ciò che succede sull’altrettanto esagerata Essenza SCV12.

Come già detto, la carrozzeria della Huracan GT3 EVO2 è interamente in fibra di carbonio e ora presenta diversi aggiornamenti aerodinamici tra cui un nuovo splitter anteriore, un nuovo diffusore posteriore e un inedito fondo sempre in carbonio ma con rivestimento in Zylon ad alta resistenza, capace di garantire un carico aerodinamico decisamente più consistente rispetto alla precedente generazione del 2018. Tutto nuovo anche l’alettone in coda, fissato su piloni in lega di alluminio che permettono regolazioni ancora più precise di quelle che erano possibili sul modello EVO.

Dal punto di vista della sicurezza, la nuova Huracan GT3 EVO2 non delude e, anzi, è stata migliorata attraverso un “rollcage” totalmente ridisegnato con due inediti montanti posteriori e dei nuovi pannelli laterali in carbon-kevlar multistrato a nido d’ape, già testati sulla Essenza SCV12 e decisamente più forti ad assorbire gli impatti in caso di incidente. La rigidità strutturale dell’abitacolo, inoltre, è ora aumentata grazie al nuovo sistema di fissaggio (tramite viti) dei finestrini in plexiglass al pannello della portiera in carbonio.

Tornando alla meccanica, la GT3 EVO2 è infine aggiornata anche a livello dell’impianto frenante, che mette a disposizione nuove pinze freno e pastiglie più efficienti sia per le gare Sprint che per quelle di durata. Secondo quanto riportato sul comunicato ufficiale, questa soluzione va in abbinamento all’inedita logica di funzionamento del traction control e dell’ABS in modo da rendere la vettura più facile da guidare anche dai piloti non professionisti in condizioni di scarsa aderenza.

La nuova Lamborghini Huracan GT3 EVO2 può essere ordinata già da oggi al prezzo di circa 430.000 Euro (tasse escluse), mentre per i clienti che utilizzano ancora la precedente EVO con specifiche 2018 è previsto un kit di aggiornamento stand-alone che porterà la vettura alle specifiche richieste dal nuovo regolamento tecnico FIA 2022 per il GT World Challenge Europe.