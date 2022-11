Lamborghini Huracan Sterrato: immagini ufficiali della supercar off-road

La Casa di Sant’Agata Bolognese anticipa la presentazione del 30 novembre con i primi scatti ufficiali del V10 a trazione integrale destinato al fuoristrada. Ecco la Lamborghini Huracan Sterrato

Dopo il primo teaser rilasciato in estate, il marchio Lamborghini ha svelato oggi le immagini ufficiali che rendono protagonista la versione “off-road” della splendida Huracan: abbandonata la vernice camouflage, la Huracan Sterrato ora può essere ammirata senza veli lasciando intravedere le attese protezioni sottoscocca, i passaruota maggiorati di colore nero che ospitano pneumatici specifici, due faretti a LED aggiuntivi sul muso e una più pronunciata altezza da terra rispetto al modello stradale che tutti noi conosciamo.

Continuando a scorrere le immagini, la nuova Lamborghini Huracan Sterrato si caratterizza poi per le carreggiate aumentate, per un nuovo diffusore, per le barre longitudinali sul tettuccio e per un’inedita presa d’aria “a periscopio”, che serve a migliorare il flusso d’aria e quindi l’alimentazione del motore. Cosa si nasconderà sotto il cofano? Sicuramente il classico V10 da 5.2 Litri, predisposto per l’occasione con la trazione integrale sulle quattro ruote motrici. Scopriremo tutti i dettagli della sua scheda tecnica il prossimo 30 novembre, quando sarà presentata presso l’Art Basel di Miami Beach.